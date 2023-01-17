Бренд косметики L`Oreal под видом распродажи в Тюмени поднял цены на свою продукцию

Бренд распродает остатки своей продукции на российском рынке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Французский бренд декоративной косметики L`Oreal перед окончательным уходом с рынка решил под видом акции поднять цены на свои продукты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель бьюти-индустрии в Тюмени. По его словам, стоимость косметики по акции равна цене, которая была изначально.

«L`Oreal уходит. Распродают товары. Но это не цена со скидкой, а обычная цена этих продуктов. Маркетинг», — рассказала собеседница агентства. Речь идет, например, о туши для ресниц Volume Millions Lashes. Цена без скидки на нее составляет 849 рублей, со скидкой 20% — 679 рублей. Такая цена на продукцию бренда указана в магазине «Магнит Косметик».

Агентство направило запрос в пресс-службу ритейлера. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что с прилавков тюменcких магазинов исчез бренд американской косметики NYX. Продукция этой фирмы считалась бюджетной и пользовалась популярностью у местных специалистов в индустрии красоты.