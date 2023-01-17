17 января 2023

Европейский бренд косметики перед уходом с рынка решил обхитрить тюменцев. Фото

Бренд косметики L`Oreal под видом распродажи в Тюмени поднял цены на свою продукцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, лэтуаль, летуаль, лореаль, loreal
Бренд распродает остатки своей продукции на российском рынке Фото:

Французский бренд декоративной косметики L`Oreal перед окончательным уходом с рынка решил под видом акции поднять цены на свои продукты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель бьюти-индустрии в Тюмени. По его словам, стоимость косметики по акции равна цене, которая была изначально.

«L`Oreal уходит. Распродают товары. Но это не цена со скидкой, а обычная цена этих продуктов. Маркетинг», — рассказала собеседница агентства. Речь идет, например, о туши для ресниц Volume Millions Lashes. Цена без скидки на нее составляет 849 рублей, со скидкой 20% — 679 рублей. Такая цена на продукцию бренда указана в магазине «Магнит Косметик».

Агентство направило запрос в пресс-службу ритейлера. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что с прилавков тюменcких магазинов исчез бренд американской косметики NYX. Продукция этой фирмы считалась бюджетной и пользовалась популярностью у местных специалистов в индустрии красоты.

По словам источника, раньше стоимость продукции составляла цену, указанную по акции

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Французский бренд декоративной косметики L`Oreal перед окончательным уходом с рынка решил под видом акции поднять цены на свои продукты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель бьюти-индустрии в Тюмени. По его словам, стоимость косметики по акции равна цене, которая была изначально. «L`Oreal уходит. Распродают товары. Но это не цена со скидкой, а обычная цена этих продуктов. Маркетинг», — рассказала собеседница агентства. Речь идет, например, о туши для ресниц Volume Millions Lashes. Цена без скидки на нее составляет 849 рублей, со скидкой 20% — 679 рублей. Такая цена на продукцию бренда указана в магазине «Магнит Косметик». Агентство направило запрос в пресс-службу ритейлера. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что с прилавков тюменcких магазинов исчез бренд американской косметики NYX. Продукция этой фирмы считалась бюджетной и пользовалась популярностью у местных специалистов в индустрии красоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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