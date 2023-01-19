Бывшего курганского силовика ждет новый суд по делу о взятке

Экс-начальник курганского отдела МВД решил обжаловать приговор по делу о взятке

Экс-начальник курганского отдела полиции подал жалобу на приговор о взятке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальник отдела МВД по Далматовскому району (Курганская область) Андрей Кашин подал жалобу на обвинительный приговор за получение взятки. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Кашин Андрей Александрович. Перечень статей: УК РФ: ст. 290 ч.2; ст. 290 ч.3. Вид обжалуемого судебного акта: приговор или иное судебное решение по существу дела», — гласит информация картотеки судебной системы. Кассация поступила в суд 13 января.

Кашин собирается обжаловать решение Далматовского районного суда. В мае прошлого года его признали виновным в получении взятки и приговорили к четырем годам лишения свободы. Это был второй судебный процесс над Кашиным по взяткам. Первый приговор, вынесенный в апреле 2021 года, был отменен решением Курганского городского суда, дело направили на пересмотр.

Бывшего силовика судили по коррупционному уголовному делу после того, как следствие выяснило, что он оказывал покровительство местному предпринимателю и получал стройматериалы в качестве благодарности. Также экс-начальник выписывал премии своим подчиненным, которым приходилось делиться деньгами с руководителем.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику далматовского отдела полиции смягчили приговор. После рассмотрения апелляции суд постановил снизить срок наказания до 3 лет и 10 месяцев.