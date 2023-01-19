Под Курганом новый детсад, открытый Шумковым, закрыли на несколько дней

Исправить проблемы в детсаду планируют до 23 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Большое Чаусово Курганской области из-за отсутствия воды на несколько дней закрыли детсад, построенный полгода назад. Об этом сообщил местный житель.

«В Большом Чаусово садик не работает несколько дней, нет воды. Бедный директор бьется, как может. <…> Такие деньги на строительство ушли, все красиво, а по факту все рушится», — написал пользователь Александр Андреев в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

В комментариях под постом обратившемуся ответили представители администрации Кетовского муниципального округа. «18 января по вопросу о водоснабжении здания детского сада состоялся выезд комиссии. <…> Нарушение водоснабжения возникло из-за сбоя настроек системы. По гарантийному обязательству подрядчики проведут необходимые ремонтные работы. Срок исполнения — 23 января», — ответили представители власти. Они добавили, что специалисты примут все меры, чтобы устранить проблему раньше. В администрации отметили, что в оплату не будут включать дни, когда дети не посещали учреждение.

Здание детсада в селе Большое Чаусово открыли в сентябре. На открытии присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее стало известно, что в селе Казенное Альменевского района не будут ремонтировать здание детского сада из-за малочисленности воспитанников. Тогда представители власти заявили, что детсад будет располагаться в здании школы.