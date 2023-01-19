19 января 2023

Под Курганом новый детсад, открытый Шумковым, закрыли на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
Исправить проблемы в детсаду планируют до 23 января Фото:

В селе Большое Чаусово Курганской области из-за отсутствия воды на несколько дней закрыли детсад, построенный полгода назад. Об этом сообщил местный житель.

«В Большом Чаусово садик не работает несколько дней, нет воды. Бедный директор бьется, как может. <…> Такие деньги на строительство ушли, все красиво, а по факту все рушится», — написал пользователь Александр Андреев в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

В комментариях под постом обратившемуся ответили представители администрации Кетовского муниципального округа. «18 января по вопросу о водоснабжении здания детского сада состоялся выезд комиссии. <…> Нарушение водоснабжения возникло из-за сбоя настроек системы. По гарантийному обязательству подрядчики проведут необходимые ремонтные работы. Срок исполнения — 23 января», — ответили представители власти. Они добавили, что специалисты примут все меры, чтобы устранить проблему раньше. В администрации отметили, что в оплату не будут включать дни, когда дети не посещали учреждение.

Здание детсада в селе Большое Чаусово открыли в сентябре. На открытии присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее стало известно, что в селе Казенное Альменевского района не будут ремонтировать здание детского сада из-за малочисленности воспитанников. Тогда представители власти заявили, что детсад будет располагаться в здании школы.

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В селе Большое Чаусово Курганской области из-за отсутствия воды на несколько дней закрыли детсад, построенный полгода назад. Об этом сообщил местный житель. «В Большом Чаусово садик не работает несколько дней, нет воды. Бедный директор бьется, как может. <…> Такие деньги на строительство ушли, все красиво, а по факту все рушится», — написал пользователь Александр Андреев в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». В комментариях под постом обратившемуся ответили представители администрации Кетовского муниципального округа. «18 января по вопросу о водоснабжении здания детского сада состоялся выезд комиссии. <…> Нарушение водоснабжения возникло из-за сбоя настроек системы. По гарантийному обязательству подрядчики проведут необходимые ремонтные работы. Срок исполнения — 23 января», — ответили представители власти. Они добавили, что специалисты примут все меры, чтобы устранить проблему раньше. В администрации отметили, что в оплату не будут включать дни, когда дети не посещали учреждение. Здание детсада в селе Большое Чаусово открыли в сентябре. На открытии присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее стало известно, что в селе Казенное Альменевского района не будут ремонтировать здание детского сада из-за малочисленности воспитанников. Тогда представители власти заявили, что детсад будет располагаться в здании школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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