В Курганской области отказались ремонтировать детсад из-за нехватки воспитанников

В селе Казенное детсад переведут в здание школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Казенное Альменевского района не будут ремонтировать здание детского сада из-за малочисленности воспитанников. Принято решение перевести дошколят в здание школы, сообщили в группе Альменевского муниципального округа во «ВКонтакте» в ответ на вопрос местных жителей.

«В связи с малочисленностью детей, посещающих детский сад в с. Казенное принято решение — перевести его в здание средней школы. В настоящее время проведена работа по подготовке проектно-сметной документации, предусматривающая включение здания образовательного учреждения в план капитального ремонта на 2024 год. В рамках планируемого ремонта в помещении школы будет предусмотрен блок для размещения дошкольной группы», — говорится в ответе властей округа.

По данным администрации, деньги на ремонт школы предусмотрены на 2024 года. После ремонта власти обещают сельчанам модернизированную школу, комбинированную с детским садом.

Ранее URA.RU писало, что жители села Альменево жаловались на холод в квартирах. В администрации округа агентству сообщили, что оборудование котельной находится в исправном состоянии и работает без перебоев. Позже стало известно, что начальник отдела ЖКХ администрации Альменевского округа Эдуард Цаплин написал заявление об увольнении по собственному желанию.