20 января 2023
19 января 2023

Тюменские бойцы показали свой полевой храм и молельную комнату в зоне СВО. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы сняли на видео свой быт на территории СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Тюмени показали свои бытовые условия в зоне спецоперации, а также храм и молельную комнату для мусульман в лагере. Видеозапись опубликовали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Здесь у нас есть храм, на территории нашего расположения. В батальоне имеется молельная комната для верующих мусульман. У нас есть полевая кухня, здесь бойцы принимают пищу. Здесь находится спальное расположение, где солдаты отдыхают, спят. Есть баня», — говорит один из бойцов.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские бойцы также показали баню, которую построили своими руками в полевых условиях. В Инфоцентре правительства региона отметили, что печи внутри сооружения были переданы солдатам от жителей Тюменской области.

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Военнослужащие из Тюмени показали свои бытовые условия в зоне спецоперации, а также храм и молельную комнату для мусульман в лагере. Видеозапись опубликовали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Здесь у нас есть храм, на территории нашего расположения. В батальоне имеется молельная комната для верующих мусульман. У нас есть полевая кухня, здесь бойцы принимают пищу. Здесь находится спальное расположение, где солдаты отдыхают, спят. Есть баня», — говорит один из бойцов. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские бойцы также показали баню, которую построили своими руками в полевых условиях. В Инфоцентре правительства региона отметили, что печи внутри сооружения были переданы солдатам от жителей Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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