Бойцы сняли на видео свой быт на территории СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Тюмени показали свои бытовые условия в зоне спецоперации, а также храм и молельную комнату для мусульман в лагере. Видеозапись опубликовали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Здесь у нас есть храм, на территории нашего расположения. В батальоне имеется молельная комната для верующих мусульман. У нас есть полевая кухня, здесь бойцы принимают пищу. Здесь находится спальное расположение, где солдаты отдыхают, спят. Есть баня», — говорит один из бойцов.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские бойцы также показали баню, которую построили своими руками в полевых условиях. В Инфоцентре правительства региона отметили, что печи внутри сооружения были переданы солдатам от жителей Тюменской области.