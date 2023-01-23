Депутат из ЯНАО помог землячке восстановить справедливость в суде

Женщина обратилась к депутату после не справедливого решения суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый совместно с коллегами из «Ассоциации юристов» помог землячке составить и подать жалобу в кассационный суд, что привело к отмене решения нижестоящих судов. Дело отправлено на новое рассмотрение. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«В октябре прошлого года рассказывал о проблеме нашей землячки: в результате неисполнения управляющей компанией обязанности по очистке снега ее здоровью был причинен вред. Благодаря нашим совместным усилиям кассационный суд отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение, отметив, что оценка нравственных или физических страданий всегда сложна», — говорится в сообщении.

Депутат уточнил, что женщина потратила годы на экспертизы и судебные тяжбы и обратилась за помощью, после того как суд принял не справедливое по отношению к ней решение. Дмитрий Погорелый высказал уверенность, что допущенные судом первой инстанции нарушения будут устранены, и заявительница получит справедливую компенсацию.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый взял на контроль жилищный вопрос женщины — инвалида из Ноябрьска. После публикации URA.RU прокуратура назначила проверку по данному случаю.