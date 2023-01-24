Курганский губернатор заставит чиновников переделывать ремонт детской поликлиники. Фото

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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач
Курганский губернатор раскритиковал ремонт в детской поликлинике Фото:

Главе Курганской области Вадиму Шумкову не понравился ремонт в детской поликлинике села Половинное, после чего он распорядился его переделать. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале.

«Ремонт детской поликлиники не понравился. Сделан неряшливо, „на отвяжись“, не для детей. Будем поправлять», — сообщил курганский губернатор своим подписчикам. Ранее Шумков рассказывал, что работает 24 января в Половинском муниципальном округе. Вместе с ним поликлинику осмотрели замгубернатора Лариса Кокорина, директор департамент здравоохранения Алексей Сигидаев, а также глава округа Вадим Меньщиков.

По словам Шумкова, на продолжение ремонта поликлиники в 2023-24 году выделят до 27 млн рублей. «Приводить в порядок» поликлинику будут в рамках проектной документации», — прокомментировал итоги проверки губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села пожаловались на детсад, который открывал Шумков. Новый соцобъект в Кетовском районе был закрыт на несколько дней из-за отсутствия воды.

Курганкому губернатору Вадиму Шумикову не понравился ремонт детской поликлиники в Половинском округе
Ремонт в детской поликлинике будет переделываться, рассказал курганский губернатор

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Главе Курганской области Вадиму Шумкову не понравился ремонт в детской поликлинике села Половинное, после чего он распорядился его переделать. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Ремонт детской поликлиники не понравился. Сделан неряшливо, „на отвяжись“, не для детей. Будем поправлять», — сообщил курганский губернатор своим подписчикам. Ранее Шумков рассказывал, что работает 24 января в Половинском муниципальном округе. Вместе с ним поликлинику осмотрели замгубернатора Лариса Кокорина, директор департамент здравоохранения Алексей Сигидаев, а также глава округа Вадим Меньщиков. По словам Шумкова, на продолжение ремонта поликлиники в 2023-24 году выделят до 27 млн рублей. «Приводить в порядок» поликлинику будут в рамках проектной документации», — прокомментировал итоги проверки губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села пожаловались на детсад, который открывал Шумков. Новый соцобъект в Кетовском районе был закрыт на несколько дней из-за отсутствия воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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