Курганский губернатор заставит чиновников переделывать ремонт детской поликлиники. Фото

24 января 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор раскритиковал ремонт в детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главе Курганской области Вадиму Шумкову не понравился ремонт в детской поликлинике села Половинное, после чего он распорядился его переделать. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Ремонт детской поликлиники не понравился. Сделан неряшливо, „на отвяжись“, не для детей. Будем поправлять», — сообщил курганский губернатор своим подписчикам. Ранее Шумков рассказывал, что работает 24 января в Половинском муниципальном округе. Вместе с ним поликлинику осмотрели замгубернатора Лариса Кокорина, директор департамент здравоохранения Алексей Сигидаев, а также глава округа Вадим Меньщиков. По словам Шумкова, на продолжение ремонта поликлиники в 2023-24 году выделят до 27 млн рублей. «Приводить в порядок» поликлинику будут в рамках проектной документации», — прокомментировал итоги проверки губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села пожаловались на детсад, который открывал Шумков. Новый соцобъект в Кетовском районе был закрыт на несколько дней из-за отсутствия воды. Курганкому губернатору Вадиму Шумикову не понравился ремонт детской поликлиники в Половинском округе Ремонт в детской поликлинике будет переделываться, рассказал курганский губернатор фото: пресс-служба правительства Курганской области

Главе Курганской области Вадиму Шумкову не понравился ремонт в детской поликлинике села Половинное, после чего он распорядился его переделать. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Ремонт детской поликлиники не понравился. Сделан неряшливо, „на отвяжись“, не для детей. Будем поправлять», — сообщил курганский губернатор своим подписчикам. Ранее Шумков рассказывал, что работает 24 января в Половинском муниципальном округе. Вместе с ним поликлинику осмотрели замгубернатора Лариса Кокорина, директор департамент здравоохранения Алексей Сигидаев, а также глава округа Вадим Меньщиков. По словам Шумкова, на продолжение ремонта поликлиники в 2023-24 году выделят до 27 млн рублей. «Приводить в порядок» поликлинику будут в рамках проектной документации», — прокомментировал итоги проверки губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села пожаловались на детсад, который открывал Шумков. Новый соцобъект в Кетовском районе был закрыт на несколько дней из-за отсутствия воды.