Кеннеди-младший призвал Зеленского прекратить войну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кеннеди-младший предупредил Зеленского о прекращении постоянной поддержки Киева со стороны США
Кеннеди-младший предупредил Зеленского о прекращении постоянной поддержки Киева со стороны США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский политик Роберт Кеннеди-младший призвал лидера Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия. Он заявил, что американский народ против дальнейшего финансирования конфликта на Украине.

«Уважаемый Зеленский, американский народ не примет с трудом заработанные налоговые доллары, подпитывающие бесконечные конфликты. Мы требуем положить конец этим вечным войнам» — заявил Кеннеди у себя на странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что наступило время мира, и время постоянного финансирования Киева со стороны Штатов уже прошло.

Ранее Зеленский признался, что не хочет даже думать о последствиях прекращения поддержки США, так как это приведет к обрушению фронта. Он отметил, что без американской помощи ВСУ потеряет всю свою мощь и выразил благодарность за продолжающуюся поддержку. При этом он считает преждевременным обсуждение новых пакетов помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский политик Роберт Кеннеди-младший призвал лидера Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия. Он заявил, что американский народ против дальнейшего финансирования конфликта на Украине. «Уважаемый Зеленский, американский народ не примет с трудом заработанные налоговые доллары, подпитывающие бесконечные конфликты. Мы требуем положить конец этим вечным войнам» — заявил Кеннеди у себя на странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что наступило время мира, и время постоянного финансирования Киева со стороны Штатов уже прошло. Ранее Зеленский признался, что не хочет даже думать о последствиях прекращения поддержки США, так как это приведет к обрушению фронта. Он отметил, что без американской помощи ВСУ потеряет всю свою мощь и выразил благодарность за продолжающуюся поддержку. При этом он считает преждевременным обсуждение новых пакетов помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...