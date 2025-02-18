Песков высказался о личной встрече Путина и Трампа

Песков: больше прикидок по встрече Путина и Трампа появится после переговоров
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков высказался о встрече Трампа и Путина
Дмитрий Песков высказался о встрече Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Понимания по датам [Путина и Трампа] нет. Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

В Саудовской Аравии официально начались переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.

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В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Понимания по датам [Путина и Трампа] нет. Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  В Саудовской Аравии официально начались переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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