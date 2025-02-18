Песков высказался о личной встрече Путина и Трампа

В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Понимания по датам [Путина и Трампа] нет. Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Саудовской Аравии официально начались переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.