В ГД после идеи патриарха хотят позволить женщинам уйти в декрет на любом сроке

Российские женщины должны уходить в декрет на любом сроке беременности. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке. Содержание привело РИА Новости.
Согласно последним рекомендациям медицинских специалистов, женщинам следует регистрироваться в антенатальной клинике до достижения беременностью 12 недель. Депутаты считают, что законопроект направлен на более детальное медицинское освидетельствование как для матери, так и для ребенка.
Ранее в России предложили продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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