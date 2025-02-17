17 февраля 2025

В ГД после идеи патриарха хотят позволить женщинам уйти в декрет на любом сроке

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект вносится во исполнение предложений патриарха Кирилла
Проект вносится во исполнение предложений патриарха Кирилла Фото:

Российские женщины должны уходить в декрет на любом сроке беременности. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке. Содержание привело РИА Новости.

Согласно последним рекомендациям медицинских специалистов, женщинам следует регистрироваться в антенатальной клинике до достижения беременностью 12 недель. Депутаты считают, что законопроект направлен на более детальное медицинское освидетельствование как для матери, так и для ребенка.

Ранее в России предложили продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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Российские женщины должны уходить в декрет на любом сроке беременности. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке. Содержание привело РИА Новости. Согласно последним рекомендациям медицинских специалистов, женщинам следует регистрироваться в антенатальной клинике до достижения беременностью 12 недель. Депутаты считают, что законопроект направлен на более детальное медицинское освидетельствование как для матери, так и для ребенка. Ранее в России предложили продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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