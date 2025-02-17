17 февраля 2025

Гонщики на снегоходах в Шадринске сбили гидропосты, которые нужны в период паводка. Фото

В курганском городе сломаны гидропосты, с помощью которых меряют уровень паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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На реке Исеть в Шадринске ездят снегоходы
На реке Исеть в Шадринске ездят снегоходы Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

Искореженные и вырванные гидропосты на реке Исеть в Шадринске (Курганская область) остались после гонок снегоходов. Соответствующие фотографии URA.RU предоставил шадринский депутат Александр Бухаров.

«Рядом с лодочной станцией были обнаружены вырванные и сломанные буйки. Выяснилось, что это гидропосты, которые крайне необходимы при замерах изменений уровней воды в реке Исеть. В период паводка эта информация очень нужна. Как сейчас вернуть их на место непонятно. Ведь это нужно делать очень правильно, с использованием нивелира», — говорит Бухаров. 

Он уточняет, что рядом со сломанными буйками виднеются следы от снегоходов. Неизвестно, какие именно снегоходы ездили в этой части, но лодочная станция по соседству катает людей на технике. При этом парковка на набережной Исети, как и станция построены в водоохранной зоне. Уже это вызывает вопрос — насколько законно строительство объектов.

URA.RU запросило информацию в Гидрометеоцентре Кургана о том, известно ли о сломанных гидропостах, и кто будет устранять недостатки. Соответствующий запрос был направлен и в мэрию Шадринска. Ответы ожидаются.

В Курганской области уровень в реках региона ожидается выше нормы. Точные цифры пока не называются. В 2024 году наводнение в Курганской области было самым масштабным и разрушительным за последние 30 лет. 

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Искореженные и вырванные гидропосты на реке Исеть в Шадринске (Курганская область) остались после гонок снегоходов. Соответствующие фотографии URA.RU предоставил шадринский депутат Александр Бухаров. «Рядом с лодочной станцией были обнаружены вырванные и сломанные буйки. Выяснилось, что это гидропосты, которые крайне необходимы при замерах изменений уровней воды в реке Исеть. В период паводка эта информация очень нужна. Как сейчас вернуть их на место непонятно. Ведь это нужно делать очень правильно, с использованием нивелира», — говорит Бухаров.  Он уточняет, что рядом со сломанными буйками виднеются следы от снегоходов. Неизвестно, какие именно снегоходы ездили в этой части, но лодочная станция по соседству катает людей на технике. При этом парковка на набережной Исети, как и станция построены в водоохранной зоне. Уже это вызывает вопрос — насколько законно строительство объектов. URA.RU запросило информацию в Гидрометеоцентре Кургана о том, известно ли о сломанных гидропостах, и кто будет устранять недостатки. Соответствующий запрос был направлен и в мэрию Шадринска. Ответы ожидаются. В Курганской области уровень в реках региона ожидается выше нормы. Точные цифры пока не называются. В 2024 году наводнение в Курганской области было самым масштабным и разрушительным за последние 30 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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