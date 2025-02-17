Курганские мясные консервы продолжают отправлять за границу

Россельхознадзор дал добро на отгрузку в Азербайджан очередной партии мясных консервов из Курганской области общим весом 17,01 тонны. Экспортная партия получила все необходимые документы 17 февраля 2025 года. Об этом сообщается на сайте Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
«Продукция прошла необходимые лабораторные испытания в Челябинском филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“ и доказала свое соответствие по качеству, безопасности», — сообщает Россельхознадзор. Таким образом, было подтверждено качество продукции перед ее отправкой за границу.
Кроме того, был проведен мониторинг и досмотр продукции, включая проверку соответствия груза и ветеринарных сопроводительных документов. По результатам проверки нарушений не выявлено, что позволило разрешить экспорт продукции. С начала 2025 года из Курганской области в Азербайджан уже экспортировано более 32 тонн мясных консервов.
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