В ЯНАО «Росатом» увеличил возможности производства природного газа

24 января 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

В ЯНАО реализован проект строительства терминала «Утренний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО построили новый транспортный терминал «Утренний» для производства и вывоза сжиженного природного газа (СПГ). Строительство объекта реализовано в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», сообщают в «Росатоме». «Терминал „Утренний“ является структурным элементом проекта „Арктик СПГ 2“ и предназначен для отгрузки на суда СПГ в морском порту Сабетта. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в мае этого года», — со ссылкой на пресс-службу «Росатома» сообщается на портале «Национальные проекты России». Технологическая линия терминала «Утренний» позволит производить семь миллионов тонн СПГ в год. Газ будет производиться на полуострове Гыдан, после чего подлежит транспортировке из порта Сабетта. Ранее URA.RU рассказало, что Правительство РФ определило предельные цены на газ, добываемый на Ямале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион в 2022 году сохранил положительную динамику между объемами добычи СПГ и ценами на него.

В ЯНАО построили новый транспортный терминал «Утренний» для производства и вывоза сжиженного природного газа (СПГ). Строительство объекта реализовано в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», сообщают в «Росатоме». «Терминал „Утренний“ является структурным элементом проекта „Арктик СПГ 2“ и предназначен для отгрузки на суда СПГ в морском порту Сабетта. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в мае этого года», — со ссылкой на пресс-службу «Росатома» сообщается на портале «Национальные проекты России». Технологическая линия терминала «Утренний» позволит производить семь миллионов тонн СПГ в год. Газ будет производиться на полуострове Гыдан, после чего подлежит транспортировке из порта Сабетта. Ранее URA.RU рассказало, что Правительство РФ определило предельные цены на газ, добываемый на Ямале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион в 2022 году сохранил положительную динамику между объемами добычи СПГ и ценами на него.