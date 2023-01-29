29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Власти ЯНАО упростили получение мер соцподдержки и соцуслуг

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО упростили получение мер соцподдержки Фото:

Жителям ЯНАО упростили условия получения мер соцподдержки. Как сообщили на официальном сайте окружного правительства, отсутствие постоянной прописки в округе не будет являться основанием для отказа.

«Больше всего обращений нам поступало от семей с детьми. Родители работают и имеют временную регистрацию на Ямале, дети ходят в садик, школу в округе, но за соцвыплатами приходится обращаться в другом регионе. Это и стало поводом для нововведения», — приводит слова Оксаны Медынской пресс-служба правительства.

Отмечается, что для подтверждения постоянного проживания на Ямале горожанам необходимо предоставить договор аренды жилья, трудовую книжку или документ о временной регистрации. Поправка внесена в законодательство.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ямала просил губернатора Дмитрия Артюхова увеличить сумму выдаваемого сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. По словам ямальца, семьи тратят на проезд и проживание большую сумму, чем предполагает сертификат.

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Жителям ЯНАО упростили условия получения мер соцподдержки. Как сообщили на официальном сайте окружного правительства, отсутствие постоянной прописки в округе не будет являться основанием для отказа. «Больше всего обращений нам поступало от семей с детьми. Родители работают и имеют временную регистрацию на Ямале, дети ходят в садик, школу в округе, но за соцвыплатами приходится обращаться в другом регионе. Это и стало поводом для нововведения», — приводит слова Оксаны Медынской пресс-служба правительства. Отмечается, что для подтверждения постоянного проживания на Ямале горожанам необходимо предоставить договор аренды жилья, трудовую книжку или документ о временной регистрации. Поправка внесена в законодательство. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ямала просил губернатора Дмитрия Артюхова увеличить сумму выдаваемого сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. По словам ямальца, семьи тратят на проезд и проживание большую сумму, чем предполагает сертификат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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