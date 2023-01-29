Власти ЯНАО упростили получение мер соцподдержки и соцуслуг

В ЯНАО упростили получение мер соцподдержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям ЯНАО упростили условия получения мер соцподдержки. Как сообщили на официальном сайте окружного правительства, отсутствие постоянной прописки в округе не будет являться основанием для отказа.

«Больше всего обращений нам поступало от семей с детьми. Родители работают и имеют временную регистрацию на Ямале, дети ходят в садик, школу в округе, но за соцвыплатами приходится обращаться в другом регионе. Это и стало поводом для нововведения», — приводит слова Оксаны Медынской пресс-служба правительства.

Отмечается, что для подтверждения постоянного проживания на Ямале горожанам необходимо предоставить договор аренды жилья, трудовую книжку или документ о временной регистрации. Поправка внесена в законодательство.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ямала просил губернатора Дмитрия Артюхова увеличить сумму выдаваемого сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. По словам ямальца, семьи тратят на проезд и проживание большую сумму, чем предполагает сертификат.