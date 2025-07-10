Россияне не могут перевести деньги через СБП из-за сбоев. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользователи жалуются на невозможность отправить или получить денежные переводы
Пользователи жалуются на невозможность отправить или получить денежные переводы Фото:

Пользователи Ямало-Ненецкого автономного округа сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Отмечается полная недоступность сервиса.

Согласно данным портала Downdetector, количество жалоб на невозможность перевести деньги через СБП резко выросло в течение последних часов. Пользователи жалуются на невозможность отправить или получить денежные переводы, а также на ошибки при авторизации в приложениях банков, поддерживающих СБП. Приложение при открытии перестает работать, проверили корреспонденты URA.RU.

Приложение перестает работать при открытии
Приложение перестает работать при открытии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи Ямало-Ненецкого автономного округа сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Отмечается полная недоступность сервиса. Согласно данным портала Downdetector, количество жалоб на невозможность перевести деньги через СБП резко выросло в течение последних часов. Пользователи жалуются на невозможность отправить или получить денежные переводы, а также на ошибки при авторизации в приложениях банков, поддерживающих СБП. Приложение при открытии перестает работать, проверили корреспонденты URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...