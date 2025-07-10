Пользователи Ямало-Ненецкого автономного округа сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Отмечается полная недоступность сервиса.
Согласно данным портала Downdetector, количество жалоб на невозможность перевести деньги через СБП резко выросло в течение последних часов. Пользователи жалуются на невозможность отправить или получить денежные переводы, а также на ошибки при авторизации в приложениях банков, поддерживающих СБП. Приложение при открытии перестает работать, проверили корреспонденты URA.RU.
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