Учителей Кургана наградят за нравственный подвиг

Конкурс в Кургане проводится по инициативе русской православной церкви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане объявили о проведении ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Эта информация опубликована на сайте Курганской епархии.

«Конкурс проводится по инициативе РПЦ при поддержке Минобразования РФ и полномочных представителей президента страны в федеральных округах», — указано на сайте курганских священнослужителей. Срок проведения регионального этапа: c 10 января по 13 мая 2023 года.

Лучшие зауральские учителя и коллективы получат ценные награды и также возможность представлять региона на межрегиональном уровне. Его итоги будут подведены в конце августа. Финальный всероссийский этап будет проходить с 1 сентября по 30 ноября. Потенциальным участникам предварительно необходимо ознакомиться с памяткой о проведении конкурса «За нравственный подвиг учителя» и прочитать положение, опубликованное на сайте Курганской епархии.

О том, что при поддержке курганских священников и казаков школьники учились стрелять из пневматического пистолета, URA.RU писало ранее. Обучение завершилось турниром среди 10 команд.