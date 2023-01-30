30 января 2023

Учителей Кургана наградят за нравственный подвиг

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , кадило, рпц, обряд освящения
Конкурс в Кургане проводится по инициативе русской православной церкви Фото:

В Кургане объявили о проведении ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Эта информация опубликована на сайте Курганской епархии.

«Конкурс проводится по инициативе РПЦ при поддержке Минобразования РФ и полномочных представителей президента страны в федеральных округах», — указано на сайте курганских священнослужителей. Срок проведения регионального этапа: c 10 января по 13 мая 2023 года.

Лучшие зауральские учителя и коллективы получат ценные награды и также возможность представлять региона на межрегиональном уровне. Его итоги будут подведены в конце августа. Финальный всероссийский этап будет проходить с 1 сентября по 30 ноября. Потенциальным участникам предварительно необходимо ознакомиться с памяткой о проведении конкурса «За нравственный подвиг учителя» и прочитать положение, опубликованное на сайте Курганской епархии.

О том, что при поддержке курганских священников и казаков школьники учились стрелять из пневматического пистолета, URA.RU писало ранее. Обучение завершилось турниром среди 10 команд.

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В Кургане объявили о проведении ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Эта информация опубликована на сайте Курганской епархии. «Конкурс проводится по инициативе РПЦ при поддержке Минобразования РФ и полномочных представителей президента страны в федеральных округах», — указано на сайте курганских священнослужителей. Срок проведения регионального этапа: c 10 января по 13 мая 2023 года. Лучшие зауральские учителя и коллективы получат ценные награды и также возможность представлять региона на межрегиональном уровне. Его итоги будут подведены в конце августа. Финальный всероссийский этап будет проходить с 1 сентября по 30 ноября. Потенциальным участникам предварительно необходимо ознакомиться с памяткой о проведении конкурса «За нравственный подвиг учителя» и прочитать положение, опубликованное на сайте Курганской епархии. О том, что при поддержке курганских священников и казаков школьники учились стрелять из пневматического пистолета, URA.RU писало ранее. Обучение завершилось турниром среди 10 команд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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