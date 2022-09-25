Курганские священники научили детей стрелять из пистолета. Фото

26 сентября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Курганские школьники участвовали в турнире по стрельбе из пистолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При поддержке курганской православной гимназии, а также казачьего общества «Хутор Богоявленский» школьники учились стрелять из пневматического пистолета. Обучение завершилось турниром среди 10 команд. Об этом говорится на сайте курганской епархии Русской Православной Церкви. «В Кургане состоялся первый турнир среди школьников по практической стрельбе из пневматического пистолета на кубок городской гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского», — указано в сообщении. В соревнованиях участвовали 10 команд из курганских школ и клубов. Состязания проходили в двух категориях: юноши и девушки 11-15 лет (СуперЮниоры) и 16-18 лет (Юниоры). Подготовкой и проведением соревнований, а также построением стрелковых упражнений занимался городской спортивно-стрелковый клуб «Звезда». По данным епархии, в общем зачете победила команда «Звезды». Третье место среди «Юниор» в личном зачете старшеклассник, обучающийся в православной гимназии. «Соревнования проводились с целью содействия военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры обращения с оружием и привитие навыков безопасного обращения с оружием Airsoft», — сообщает пресс-служба епархии. Помимо православной гимназии организаторами турнира выступили: общество «Царьград», «Союз отцов», спортивные клубы «Звезда» и «Факел», а также курганский областной Дом народного творчества и городское казачье общество «Хутор Богоявленский». До этого URA.RU писало, что курсанты военно-патриотического клуба «Воин» учились стрелять из пистолетов боевыми патронами по мишени. В этом им помогал священник, инструктор клуба Даниил Перминов. Во время турнира школьники стреляли по мишеням Курганская епархия Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд Курганская епархия Награды победителям вручал директор православной гимназии Максим Чурбанов (второй справа) Курганская епархия Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При поддержке курганской православной гимназии, а также казачьего общества «Хутор Богоявленский» школьники учились стрелять из пневматического пистолета. Обучение завершилось турниром среди 10 команд. Об этом говорится на сайте курганской епархии Русской Православной Церкви. «В Кургане состоялся первый турнир среди школьников по практической стрельбе из пневматического пистолета на кубок городской гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского», — указано в сообщении. В соревнованиях участвовали 10 команд из курганских школ и клубов. Состязания проходили в двух категориях: юноши и девушки 11-15 лет (СуперЮниоры) и 16-18 лет (Юниоры). Подготовкой и проведением соревнований, а также построением стрелковых упражнений занимался городской спортивно-стрелковый клуб «Звезда». По данным епархии, в общем зачете победила команда «Звезды». Третье место среди «Юниор» в личном зачете старшеклассник, обучающийся в православной гимназии. «Соревнования проводились с целью содействия военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры обращения с оружием и привитие навыков безопасного обращения с оружием Airsoft», — сообщает пресс-служба епархии. Помимо православной гимназии организаторами турнира выступили: общество «Царьград», «Союз отцов», спортивные клубы «Звезда» и «Факел», а также курганский областной Дом народного творчества и городское казачье общество «Хутор Богоявленский». До этого URA.RU писало, что курсанты военно-патриотического клуба «Воин» учились стрелять из пистолетов боевыми патронами по мишени. В этом им помогал священник, инструктор клуба Даниил Перминов.