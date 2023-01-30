В тюменских магазинах резко подорожали фрукты, овощи и детское питание

В супермаркетах Тюменской области выросли цены на детские каши, помидоры и огурцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В магазинах и супермаркетах Тюменской области резко подорожали детские каши на молочной основе. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в торговых сетях также заметно выросли цены на фрукты и овощи.

«Детские каши очень подорожали. К примеру, в торговой сети „Магнит“ определенная марка еще полтора — два месяца назад стоила 136 рублей за упаковку, а сейчас — та же самая каша уже дороже 180 рублей. Похожая история с другими позициями по детскому питанию: пюре, мясные продукты и т. д. Все подорожало», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другой горожанин сообщил агентству, что в тюменских супермаркетах также подорожали фрукты и овощи. «Разница в цене заметна по овощам: по сравнению с началом декабря 2022 года, те же помидоры и огурцы у некоторых сетевиков подорожали примерно на 10-15%. То же самое произошло со стоимостью бананов и яблок», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.

В региональное управление ФАС по Тюменской области отправлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу торговой сети «Магнит». Ответы на них ожидаются.