В Кургане перевозчик нового маршрута сорвал два рейса

02 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Жители Кургана не могли дождаться автобуса по новому маршруту, чтобы уехать домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители Кургана пожаловались на то, что вечером около часа не могли дождаться автобусов нового маршрута №16 и старого маршрута №6, чтобы уехать в микрорайоны города. Об этом сообщается на портале «Обратись». В мэрии подтвердили срыв двух рейсов и пообещали разобраться с перевозчиком. «Как долго еще будет продолжаться такое безобразие с графиками автобусов? Сколько можно морозить людей на остановках? Вечером (30 января) в период с 19:25 до 20:15 на остановке „Центральный рынок“ не было ни одного автобуса в поселки Увал и Тополя. Почему вы считаете, что час пик заканчивается в 18.30 и потом можно не ездить?» — говорится в обращении. Кроме того, автора возмутило, что пассажирам приходится ездить в автобусах, как «килька в бочке», и стоять на нижних ступеньках. Также он отметил, что не мог дозвониться до перевозчика и транспортного управления. В администрации города ответили, что от остановки «Центральный рынок» после 18.30 выполняется 15 рейсов. По расписанию, до поселков Увал и Тополя ездят новый маршрут №16 и прежний маршрут №6. «В указанное в обращении время перевозчиком сорвано два рейса. Все срывы зафиксированы. Согласно заключенному контракту, перевозчику объявляется штраф за сорванные рейсы, а по итогам трех месяцев по аналогичным нарушениям с ним может быть расторгнут и контракт», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная реформа в Кургане началась 3 января 2023 года. После ее старта от горожан поступали сотни жалоб на нарушение графиков движения новых маршрутов и требования изменить реформу. Также сообщалось, что после начала реформы у перевозчиков обострились конфликты между собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана пожаловались на то, что вечером около часа не могли дождаться автобусов нового маршрута №16 и старого маршрута №6, чтобы уехать в микрорайоны города. Об этом сообщается на портале «Обратись». В мэрии подтвердили срыв двух рейсов и пообещали разобраться с перевозчиком. «Как долго еще будет продолжаться такое безобразие с графиками автобусов? Сколько можно морозить людей на остановках? Вечером (30 января) в период с 19:25 до 20:15 на остановке „Центральный рынок“ не было ни одного автобуса в поселки Увал и Тополя. Почему вы считаете, что час пик заканчивается в 18.30 и потом можно не ездить?» — говорится в обращении. Кроме того, автора возмутило, что пассажирам приходится ездить в автобусах, как «килька в бочке», и стоять на нижних ступеньках. Также он отметил, что не мог дозвониться до перевозчика и транспортного управления. В администрации города ответили, что от остановки «Центральный рынок» после 18.30 выполняется 15 рейсов. По расписанию, до поселков Увал и Тополя ездят новый маршрут №16 и прежний маршрут №6. «В указанное в обращении время перевозчиком сорвано два рейса. Все срывы зафиксированы. Согласно заключенному контракту, перевозчику объявляется штраф за сорванные рейсы, а по итогам трех месяцев по аналогичным нарушениям с ним может быть расторгнут и контракт», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная реформа в Кургане началась 3 января 2023 года. После ее старта от горожан поступали сотни жалоб на нарушение графиков движения новых маршрутов и требования изменить реформу. Также сообщалось, что после начала реформы у перевозчиков обострились конфликты между собой.