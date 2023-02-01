В Тюмени осудили владельца реабилитационного центра, где издевались над алкоголиками и наркоманами

Владельцев незаконного реабилитационного центра отправили в колонию строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный суд Тюмени приговорил владельца незаконного центра реабилитации и двух его подельников к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Мужчины признаны виновными в похищении человека, незаконном лишении свободы и хранении огнестрельного оружия.

«Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконном лишение свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору; покушении на похищение и похищение человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений); незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Как установило следствие, в 2017 году 36-летний тюменец организовал незаконный реабилитационный центр по лечению алкогольной и наркотической зависимости. В помощники он взял троих друзей. «Бизнесмен» и его подельники по просьбе родственников похищали тюменских алкоголиков и наркоманов, а затем отвозили их на «реабилитацию» в свой центр. Там они регулярно издевались над людьми, наказывая их за любую провинность. Силовикам об этом стало известно после того, как в октябре 2020 года один из пациентов «учреждения» сбежал и обратился в полицию.

«Осужденные вводили в заблуждение родных потерпевших, убеждая их в „результативности лечения“ и оказания медицинских услуг, за что ежемесячно получали оплату за прохождение реабилитации. Данная незаконная деятельность фигурантов была пресечена оперативными сотрудниками УМВД России по Тюменской области. В ходе проведения обыска в помещении центра было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», — сообщает telegram-канал регионального управления СК по Тюменской области.