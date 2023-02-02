В курганском округе суд заставил власти запустить автобусы между поселками

Администрация Притобольного округа должна организовать работу двух муниципальных автобусных маршрутов, которые не действуют больше двух лет. Такое решение принял районный суд по иску прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
«Решением Притобольного районного суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. На администрацию Притобольного района возложена обязанность в течение восьми месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание населения по двум муниципальным маршрутам», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным ведомства, в сентябре 2020 года власти района установили два муниципальных маршрута: «Туманово — Глядянское ч/з с. Давыдовка» и «Обухово-Глядянское ч/з с. Ярославское и с. Раскатиха». Но регулярные перевозки по ним не проводились. Жители сел оказались лишены транспортной доступности в районный центр — село Глядянское.
Ранее URA.RU писало, что в Юргамышком округе суд заставил местную администрацию найти автобусы на пустующие маршруты. Речь шла о маршрутах: «Юргамыш — Падун», «Юргамыш — Вилкино», «Юргамыш — Туманово». Решение также принято по иску прокуратуры.
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