Россельхознадзор обратил внимание губернатора Махонина на сибиреязвенные скотомогильники

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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, сибирская язва, скотомогильник
В Россельхознадзоре обратили внимание губернатора на необходимость надлежащего содержания скотомогильников Фото:

Врио руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Алексей Храповицкий провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Особое внимание в ходе разговора было уделено угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) и проблеме содержания сибиреязвенных скотомогильников. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«В первую очередь предметом разговора стала проблема неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, гриппу птиц и другим заболеваниям животных в стране и крае. Также была отмечена необходимость обеспечения надлежащего состояния сибиреязвенных скотомогильников», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора

Также руководство ведомства рассказало о борьбе с жуком-полиграфом, уничтожающим леса в Прикамье. Еще одна проблема, которую обсудили участники встречи — участившиеся случаи выявления фальсифицированной продукции. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. Группа ученых из Перми и Тюмени предложила использовать систему на основе ПЦР-тестов для оперативного выявления вируса.

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Врио руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Алексей Храповицкий провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Особое внимание в ходе разговора было уделено угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) и проблеме содержания сибиреязвенных скотомогильников. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «В первую очередь предметом разговора стала проблема неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, гриппу птиц и другим заболеваниям животных в стране и крае. Также была отмечена необходимость обеспечения надлежащего состояния сибиреязвенных скотомогильников», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора Также руководство ведомства рассказало о борьбе с жуком-полиграфом, уничтожающим леса в Прикамье. Еще одна проблема, которую обсудили участники встречи — участившиеся случаи выявления фальсифицированной продукции. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. Группа ученых из Перми и Тюмени предложила использовать систему на основе ПЦР-тестов для оперативного выявления вируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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