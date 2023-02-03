Россельхознадзор обратил внимание губернатора Махонина на сибиреязвенные скотомогильники

03 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Россельхознадзоре обратили внимание губернатора на необходимость надлежащего содержания скотомогильников Фото: Анна Майорова © URA.RU Врио руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Алексей Храповицкий провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Особое внимание в ходе разговора было уделено угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) и проблеме содержания сибиреязвенных скотомогильников. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «В первую очередь предметом разговора стала проблема неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, гриппу птиц и другим заболеваниям животных в стране и крае. Также была отмечена необходимость обеспечения надлежащего состояния сибиреязвенных скотомогильников», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора Также руководство ведомства рассказало о борьбе с жуком-полиграфом, уничтожающим леса в Прикамье. Еще одна проблема, которую обсудили участники встречи — участившиеся случаи выявления фальсифицированной продукции. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. Группа ученых из Перми и Тюмени предложила использовать систему на основе ПЦР-тестов для оперативного выявления вируса.

Врио руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Алексей Храповицкий провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Особое внимание в ходе разговора было уделено угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) и проблеме содержания сибиреязвенных скотомогильников. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «В первую очередь предметом разговора стала проблема неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, гриппу птиц и другим заболеваниям животных в стране и крае. Также была отмечена необходимость обеспечения надлежащего состояния сибиреязвенных скотомогильников», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора Также руководство ведомства рассказало о борьбе с жуком-полиграфом, уничтожающим леса в Прикамье. Еще одна проблема, которую обсудили участники встречи — участившиеся случаи выявления фальсифицированной продукции. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. Группа ученых из Перми и Тюмени предложила использовать систему на основе ПЦР-тестов для оперативного выявления вируса.