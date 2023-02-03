Тюменец врезался в дорожные знаки, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД. Видео

04 февраля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Аромашево (Тюменская область) водитель въехал в дорожные знаки, скрываясь от сотрудников ГИБДД. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «„Лада“ не остановилась по требования автоинспекторов на улице Ленина в селе Аромашево. После недолгого преследования патрульным автомобилем ДПС, „Лада“ въехала в дорожные знаки. <…> В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля, у девушки травмы позвоночника и другие ранения», — рассказали в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что водителя ранее лишили права управления транспортом за пьяное вождение. После произошедшей аварии он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тюменской области

В селе Аромашево (Тюменская область) водитель въехал в дорожные знаки, скрываясь от сотрудников ГИБДД. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «„Лада“ не остановилась по требования автоинспекторов на улице Ленина в селе Аромашево. После недолгого преследования патрульным автомобилем ДПС, „Лада“ въехала в дорожные знаки. <…> В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля, у девушки травмы позвоночника и другие ранения», — рассказали в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что водителя ранее лишили права управления транспортом за пьяное вождение. После произошедшей аварии он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.