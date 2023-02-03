03 февраля 2023
02 февраля 2023

Тюменец врезался в дорожные знаки, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Фото:

В селе Аромашево (Тюменская область) водитель въехал в дорожные знаки, скрываясь от сотрудников ГИБДД. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«„Лада“ не остановилась по требования автоинспекторов на улице Ленина в селе Аромашево. После недолгого преследования патрульным автомобилем ДПС, „Лада“ въехала в дорожные знаки. <…> В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля, у девушки травмы позвоночника и другие ранения», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Выяснилось, что водителя ранее лишили права управления транспортом за пьяное вождение. После произошедшей аварии он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Фото:

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В селе Аромашево (Тюменская область) водитель въехал в дорожные знаки, скрываясь от сотрудников ГИБДД. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «„Лада“ не остановилась по требования автоинспекторов на улице Ленина в селе Аромашево. После недолгого преследования патрульным автомобилем ДПС, „Лада“ въехала в дорожные знаки. <…> В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля, у девушки травмы позвоночника и другие ранения», — рассказали в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что водителя ранее лишили права управления транспортом за пьяное вождение. После произошедшей аварии он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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