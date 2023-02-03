03 февраля 2023
02 февраля 2023

Жителя ЯНАО заключили под стражу по подозрению в убийстве двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину подозревают в убийстве двух человек Фото:

В Надыме (ЯНАО) в одной из квартир на улице Набережная обнаружили тела двух мужчин. Как сообщается на сайте окружного СКР, силовики задержали подозреваемого в убийстве.

«Обнаружены тела двоих мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, со следами насильственной смерти. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийств. В настоящее время мужчина задержан», — указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

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В Надыме (ЯНАО) в одной из квартир на улице Набережная обнаружили тела двух мужчин. Как сообщается на сайте окружного СКР, силовики задержали подозреваемого в убийстве. «Обнаружены тела двоих мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, со следами насильственной смерти. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийств. В настоящее время мужчина задержан», — указано в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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