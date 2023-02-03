Жителя ЯНАО заключили под стражу по подозрению в убийстве двух человек

Мужчину подозревают в убийстве двух человек
В Надыме (ЯНАО) в одной из квартир на улице Набережная обнаружили тела двух мужчин. Как сообщается на сайте окружного СКР, силовики задержали подозреваемого в убийстве.
«Обнаружены тела двоих мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, со следами насильственной смерти. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийств. В настоящее время мужчина задержан», — указано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
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