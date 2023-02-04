Повар рассказал, как правильно чистить рыбу

Повар посоветовал охладить рыбу перед чисткой

04 февраля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Перед чисткой рыбу нужно промыть Фото: Александр Мамаев © URA.RU Перед чисткой магазинную рыбу лучше охладить, а руки натереть солью, рассказал повар Егор Тарасов. Он посоветовал чистить рыбу против чешуи. «Лучше всего, конечно, чистить свежую рыбу. Рыбаки обычно делают это сразу же после вылова. Но если продукт был куплен в магазине, то можно подержать его немного в морозилке, так процесс пойдет легче», — цитирует Тарасова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он посоветовал надеть перчатки и накрыть разделочную доску пищевой пленкой, чтобы она не пахла рыбой. Для чистки можно натереть руки солью, тогда они не будут скользить, отметил повар. Также рыбу удобно чистить в большом пакете или в тазике с водой, чтобы не замарать все вокруг. Нужно промыть тушку, отрезать плавники и очистить рыбу от потрохов. Для чистки от чешуи нужно держать рыбу за хвост и проводить ножом в сторону головы, следует очистить бока, а потом брюхо. Затем нужно опять промыть тушку.

Перед чисткой магазинную рыбу лучше охладить, а руки натереть солью, рассказал повар Егор Тарасов. Он посоветовал чистить рыбу против чешуи. «Лучше всего, конечно, чистить свежую рыбу. Рыбаки обычно делают это сразу же после вылова. Но если продукт был куплен в магазине, то можно подержать его немного в морозилке, так процесс пойдет легче», — цитирует Тарасова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он посоветовал надеть перчатки и накрыть разделочную доску пищевой пленкой, чтобы она не пахла рыбой. Для чистки можно натереть руки солью, тогда они не будут скользить, отметил повар. Также рыбу удобно чистить в большом пакете или в тазике с водой, чтобы не замарать все вокруг. Нужно промыть тушку, отрезать плавники и очистить рыбу от потрохов. Для чистки от чешуи нужно держать рыбу за хвост и проводить ножом в сторону головы, следует очистить бока, а потом брюхо. Затем нужно опять промыть тушку.