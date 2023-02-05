В Тюмени обучат специалистов по защите прав детей из ЛНР и ДНР

06 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Обучение пройдут социальные работники различных ведомств ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени пройдут стажировку уполномоченные по защите прав детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал правительства Тюменской области. Регион стал одним из четырех субъектов РФ, участвующих в проекте. «Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента РФ. Проект реализует общественная организация „Наши дети“ совместно с ОНФ», — говорится в сообщении. В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций ДНР и ЛНР. С 15 по 17 февраля они пройдут очное обучение и стажировку у профильных экспертов Тюменской области. Также они смогут обменяться опытом в учреждениях социального обслуживания. ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ищут людей, готовых работать в ДНР. Разнорабочим предлагают зарплату в 160 тыс. рублей, охранникам — за 170 тыс. рублей

В Тюмени пройдут стажировку уполномоченные по защите прав детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал правительства Тюменской области. Регион стал одним из четырех субъектов РФ, участвующих в проекте. «Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента РФ. Проект реализует общественная организация „Наши дети“ совместно с ОНФ», — говорится в сообщении. В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций ДНР и ЛНР. С 15 по 17 февраля они пройдут очное обучение и стажировку у профильных экспертов Тюменской области. Также они смогут обменяться опытом в учреждениях социального обслуживания. ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ищут людей, готовых работать в ДНР. Разнорабочим предлагают зарплату в 160 тыс. рублей, охранникам — за 170 тыс. рублей