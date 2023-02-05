05 февраля 2023

В Тюмени обучат специалистов по защите прав детей из ЛНР и ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, папка, уполномоченный по правам ребенка, записная книжка, дело №
Обучение пройдут социальные работники различных ведомств ЛНР и ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени пройдут стажировку уполномоченные по защите прав детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал правительства Тюменской области. Регион стал одним из четырех субъектов РФ, участвующих в проекте.

«Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента РФ. Проект реализует общественная организация „Наши дети“ совместно с ОНФ», — говорится в сообщении.

В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций ДНР и ЛНР. С 15 по 17 февраля они пройдут очное обучение и стажировку у профильных экспертов Тюменской области. Также они смогут обменяться опытом в учреждениях социального обслуживания.

ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ищут людей, готовых работать в ДНР. Разнорабочим предлагают зарплату в 160 тыс. рублей, охранникам — за 170 тыс. рублей

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В Тюмени пройдут стажировку уполномоченные по защите прав детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал правительства Тюменской области. Регион стал одним из четырех субъектов РФ, участвующих в проекте. «Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента РФ. Проект реализует общественная организация „Наши дети“ совместно с ОНФ», — говорится в сообщении. В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций ДНР и ЛНР. С 15 по 17 февраля они пройдут очное обучение и стажировку у профильных экспертов Тюменской области. Также они смогут обменяться опытом в учреждениях социального обслуживания. ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ищут людей, готовых работать в ДНР. Разнорабочим предлагают зарплату в 160 тыс. рублей, охранникам — за 170 тыс. рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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