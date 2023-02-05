В Тюменской области миллионы рублей потратят на фотосессии для оленей

06 февраля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Северным оленям устроят фотосессии при помощи дронов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На аэрофотосъемку северных оленей в Тюменской области потратят более двух миллионов рублей. Соответствующую закупку объявила Тобольская комплексная научная станция уральского отделения РАН. «Объект закупки: выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса. Цель: мониторинг численности популяции лесного северного оленя в снежный период 2023 года. Начальная цена контракта — 2 032 557 рублей», — говорится в условиях тендера. Исполнителю услуг предстоит с помощью дронов фотографировать северных оленей. Беспилотники будут работать в Уватском районе. Снимки животных должны быть максимально четкими. После фотографирования специалисты составят карту с координатами каждого найденного оленя.

На аэрофотосъемку северных оленей в Тюменской области потратят более двух миллионов рублей. Соответствующую закупку объявила Тобольская комплексная научная станция уральского отделения РАН. «Объект закупки: выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса. Цель: мониторинг численности популяции лесного северного оленя в снежный период 2023 года. Начальная цена контракта — 2 032 557 рублей», — говорится в условиях тендера. Исполнителю услуг предстоит с помощью дронов фотографировать северных оленей. Беспилотники будут работать в Уватском районе. Снимки животных должны быть максимально четкими. После фотографирования специалисты составят карту с координатами каждого найденного оленя.