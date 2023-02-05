05 февраля 2023

В Тюменской области миллионы рублей потратят на фотосессии для оленей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нумто, Белоярский район, олени, рога
Северным оленям устроят фотосессии при помощи дронов Фото:

На аэрофотосъемку северных оленей в Тюменской области потратят более двух миллионов рублей. Соответствующую закупку объявила Тобольская комплексная научная станция уральского отделения РАН.

«Объект закупки: выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса. Цель: мониторинг численности популяции лесного северного оленя в снежный период 2023 года. Начальная цена контракта — 2 032 557 рублей», — говорится в условиях тендера.

Исполнителю услуг предстоит с помощью дронов фотографировать северных оленей. Беспилотники будут работать в Уватском районе. Снимки животных должны быть максимально четкими. После фотографирования специалисты составят карту с координатами каждого найденного оленя.

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На аэрофотосъемку северных оленей в Тюменской области потратят более двух миллионов рублей. Соответствующую закупку объявила Тобольская комплексная научная станция уральского отделения РАН. «Объект закупки: выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса. Цель: мониторинг численности популяции лесного северного оленя в снежный период 2023 года. Начальная цена контракта — 2 032 557 рублей», — говорится в условиях тендера. Исполнителю услуг предстоит с помощью дронов фотографировать северных оленей. Беспилотники будут работать в Уватском районе. Снимки животных должны быть максимально четкими. После фотографирования специалисты составят карту с координатами каждого найденного оленя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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