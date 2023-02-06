В больнице работает всего 25 врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Новоуренгойского психоневрологического диспансера в ЯНАО скрывает дефицит кадров. Как рассказал URA.RU инсайдер в медицинских кругах, укомплектованность медицинским персоналом составляет менее 50%.

«Всего в психоневрологическом диспансере в Новом Уренгое должно быть 59 врачей, 100 медсестер и 66 санитаров и санитарок. На данный момент работает 25 врачей. Руководство медучреждения эту информацию скрывает», — отметил источник.

По словам собеседника агентства, это происходит из-за того, что руководство таким образом якобы пытается сэкономить за счет интенсификации труда. «При этом, желающие трудоустроиться есть. Им по непонятным причинам отказывают», — добавил источник.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в настоящий момент укомплектованность медицинским персоналом в медорганизации составляет 85%. В прошлом году в Новоуренгойский ПНД было трудоустроено 6 профильных специалистов.

«В учреждении имеется только две свободные вакансии. Это психиатр — нарколог и психотерапевт. Сейчас ведутся переговоры со специалистами, готовыми приступить к работе в НПНД», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из Новоуренгойского психоневрологического диспансера за полтора года ушло большое количество квалифицированных специалистов. Тогда это связывали с тем, что медиков заставляли перерабатывать.