Тюменец вошел в тройку призеров в соревнованиях по ски-альпинизму

07 февраля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Николай Шорохов взял бронзу на этапе Кубка России по ски-альпинизму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всероссийские коммерческие соревнования по ски-альпинизму прошли в Краснодарском крае 5 февраля, бронзу завоевал тюменец Николай Шорохов. Об этом сообщили на сайте «Камчатка-Информ». «В числе шестнадцати участников соревнования, третье призовое место занял Николай Шорохов из Тюмени. Турнир прошел в рамках этапа Кубка России», — рассказали в «Камчатка-Информ». Этап Кубка России по ски-альпинизму прошел на трассе горного поселка Красная Поляна в Краснодарском крае. Соревнования включили в себя забег на дистанции 2 километра, с перепадом высот 520 метров. Ранее URA.RU сообщало о призере Олимпиады в Пекине из Тюмени лыжнике Иване Якимушкине, который впервые стал отцом. У спортсмена родился сын.

Всероссийские коммерческие соревнования по ски-альпинизму прошли в Краснодарском крае 5 февраля, бронзу завоевал тюменец Николай Шорохов. Об этом сообщили на сайте «Камчатка-Информ». «В числе шестнадцати участников соревнования, третье призовое место занял Николай Шорохов из Тюмени. Турнир прошел в рамках этапа Кубка России», — рассказали в «Камчатка-Информ». Этап Кубка России по ски-альпинизму прошел на трассе горного поселка Красная Поляна в Краснодарском крае. Соревнования включили в себя забег на дистанции 2 километра, с перепадом высот 520 метров. Ранее URA.RU сообщало о призере Олимпиады в Пекине из Тюмени лыжнике Иване Якимушкине, который впервые стал отцом. У спортсмена родился сын.