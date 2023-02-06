06 февраля 2023

Тюменец вошел в тройку призеров в соревнованиях по ски-альпинизму

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Николай Шорохов взял бронзу на этапе Кубка России по ски-альпинизму Фото:

Всероссийские коммерческие соревнования по ски-альпинизму прошли в Краснодарском крае 5 февраля, бронзу завоевал тюменец Николай Шорохов. Об этом сообщили на сайте «Камчатка-Информ».

«В числе шестнадцати участников соревнования, третье призовое место занял Николай Шорохов из Тюмени. Турнир прошел в рамках этапа Кубка России», — рассказали в «Камчатка-Информ».

Этап Кубка России по ски-альпинизму прошел на трассе горного поселка Красная Поляна в Краснодарском крае. Соревнования включили в себя забег на дистанции 2 километра, с перепадом высот 520 метров.

Ранее URA.RU сообщало о призере Олимпиады в Пекине из Тюмени лыжнике Иване Якимушкине, который впервые стал отцом. У спортсмена родился сын.

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Всероссийские коммерческие соревнования по ски-альпинизму прошли в Краснодарском крае 5 февраля, бронзу завоевал тюменец Николай Шорохов. Об этом сообщили на сайте «Камчатка-Информ». «В числе шестнадцати участников соревнования, третье призовое место занял Николай Шорохов из Тюмени. Турнир прошел в рамках этапа Кубка России», — рассказали в «Камчатка-Информ». Этап Кубка России по ски-альпинизму прошел на трассе горного поселка Красная Поляна в Краснодарском крае. Соревнования включили в себя забег на дистанции 2 километра, с перепадом высот 520 метров. Ранее URA.RU сообщало о призере Олимпиады в Пекине из Тюмени лыжнике Иване Якимушкине, который впервые стал отцом. У спортсмена родился сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
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