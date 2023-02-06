Тюменец вошел в тройку призеров в соревнованиях по ски-альпинизму

Всероссийские коммерческие соревнования по ски-альпинизму прошли в Краснодарском крае 5 февраля, бронзу завоевал тюменец Николай Шорохов. Об этом сообщили на сайте «Камчатка-Информ».
«В числе шестнадцати участников соревнования, третье призовое место занял Николай Шорохов из Тюмени. Турнир прошел в рамках этапа Кубка России», — рассказали в «Камчатка-Информ».
Этап Кубка России по ски-альпинизму прошел на трассе горного поселка Красная Поляна в Краснодарском крае. Соревнования включили в себя забег на дистанции 2 километра, с перепадом высот 520 метров.
Ранее URA.RU сообщало о призере Олимпиады в Пекине из Тюмени лыжнике Иване Якимушкине, который впервые стал отцом. У спортсмена родился сын.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.