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Именитый лыжник из Тюмени впервые стал отцом

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Встреча с участниками Уральской лыжной многодневки. Екатеринбург , якимушкин иван
У Ивана Якимушкина родился сын Фото:

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник из Тюмени Иван Якимушкин впервые стал отцом. У него родился сын.

«Добро пожаловать в новый мир, сынок!» — написала в соцсетях супруга спортсмена, лыжница Ольга Кучерук. Пара поженилась в апреле 2022 года в Тюмени.

Ребенок родился 27 января. Его вес 3,5 кг, рост 53 сантиметра. Имя сына пара не раскрывает.

Лыжник Иван Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Он также серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Его супруга Ольга Кучерук также занимается лыжным спортом. Она является чемпионкой России в эстафете и мастером спорта по лыжным гонкам.

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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник из Тюмени Иван Якимушкин впервые стал отцом. У него родился сын. «Добро пожаловать в новый мир, сынок!» — написала в соцсетях супруга спортсмена, лыжница Ольга Кучерук. Пара поженилась в апреле 2022 года в Тюмени. Ребенок родился 27 января. Его вес 3,5 кг, рост 53 сантиметра. Имя сына пара не раскрывает. Лыжник Иван Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Он также серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Его супруга Ольга Кучерук также занимается лыжным спортом. Она является чемпионкой России в эстафете и мастером спорта по лыжным гонкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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