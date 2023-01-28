Именитый лыжник из Тюмени впервые стал отцом

29 января 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

У Ивана Якимушкина родился сын Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник из Тюмени Иван Якимушкин впервые стал отцом. У него родился сын. «Добро пожаловать в новый мир, сынок!» — написала в соцсетях супруга спортсмена, лыжница Ольга Кучерук. Пара поженилась в апреле 2022 года в Тюмени. Ребенок родился 27 января. Его вес 3,5 кг, рост 53 сантиметра. Имя сына пара не раскрывает. Лыжник Иван Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Он также серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Его супруга Ольга Кучерук также занимается лыжным спортом. Она является чемпионкой России в эстафете и мастером спорта по лыжным гонкам.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник из Тюмени Иван Якимушкин впервые стал отцом. У него родился сын. «Добро пожаловать в новый мир, сынок!» — написала в соцсетях супруга спортсмена, лыжница Ольга Кучерук. Пара поженилась в апреле 2022 года в Тюмени. Ребенок родился 27 января. Его вес 3,5 кг, рост 53 сантиметра. Имя сына пара не раскрывает. Лыжник Иван Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Он также серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Его супруга Ольга Кучерук также занимается лыжным спортом. Она является чемпионкой России в эстафете и мастером спорта по лыжным гонкам.