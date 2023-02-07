07 февраля 2023

Сотни курганцев останутся без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
На центральных улицах Кургана отключили подачу холодной воды Фото:

В нескольких домах на центральных улицах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза».

«Из-за аварии на сетях водопровода по ул. Коли Мяготина, 128, без холодного водоснабжения останутся сотни жителей», — указано в посте организации в соцсети «ВКонтакте». Перечень адресов, оставшихся без водоснабжения:

— ул. К.Мяготина,126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 152, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163, 163А, 165А, 167, 169;

— ул. Ленина,33, 38, 44, 48А, 48Б;

— ул. Пушкина,183, 185 (г-ца «Славянка»), 187, 189;

— ул. Станционная,62, 62А (Центр гигиены);

— ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад №54), 71;

— теплопункт №7.

По данным компании, на месте работает бригада. Время возобновления подачи воды пока не уточняется.

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В нескольких домах на центральных улицах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза». «Из-за аварии на сетях водопровода по ул. Коли Мяготина, 128, без холодного водоснабжения останутся сотни жителей», — указано в посте организации в соцсети «ВКонтакте». Перечень адресов, оставшихся без водоснабжения: — ул. К.Мяготина,126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 152, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163, 163А, 165А, 167, 169; — ул. Ленина,33, 38, 44, 48А, 48Б; — ул. Пушкина,183, 185 (г-ца «Славянка»), 187, 189; — ул. Станционная,62, 62А (Центр гигиены); — ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад №54), 71; — теплопункт №7. По данным компании, на месте работает бригада. Время возобновления подачи воды пока не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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