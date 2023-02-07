Сотни курганцев останутся без холодной воды

08 февраля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

На центральных улицах Кургана отключили подачу холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В нескольких домах на центральных улицах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза». «Из-за аварии на сетях водопровода по ул. Коли Мяготина, 128, без холодного водоснабжения останутся сотни жителей», — указано в посте организации в соцсети «ВКонтакте». Перечень адресов, оставшихся без водоснабжения: — ул. К.Мяготина,126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 152, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163, 163А, 165А, 167, 169; — ул. Ленина,33, 38, 44, 48А, 48Б; — ул. Пушкина,183, 185 (г-ца «Славянка»), 187, 189; — ул. Станционная,62, 62А (Центр гигиены); — ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад №54), 71; — теплопункт №7. По данным компании, на месте работает бригада. Время возобновления подачи воды пока не уточняется.

В нескольких домах на центральных улицах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза». «Из-за аварии на сетях водопровода по ул. Коли Мяготина, 128, без холодного водоснабжения останутся сотни жителей», — указано в посте организации в соцсети «ВКонтакте». Перечень адресов, оставшихся без водоснабжения: — ул. К.Мяготина,126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 152, 153, 155, 159, 161 (детский сад), 161А, 163, 163А, 165А, 167, 169; — ул. Ленина,33, 38, 44, 48А, 48Б; — ул. Пушкина,183, 185 (г-ца «Славянка»), 187, 189; — ул. Станционная,62, 62А (Центр гигиены); — ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад №54), 71; — теплопункт №7. По данным компании, на месте работает бригада. Время возобновления подачи воды пока не уточняется.