Тюменскую улицу назовут именем погибшего бойца СВО

В Тюмени появится улица, названная в честь погибшего участника спецоперации на Украине Григория Турубарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Будет рассматриваться предложение о присвоении элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 „Плехановский“ имени Турубарова Григория Константиновича — участника специальной военной операции на Украине, получившего смертельное ранение в ходе боя с националистами, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, награжденного орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно)», — информирует пресс-служба мэрии.
Вопрос о наименовании улицы рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. На данный момент принимаются предложения от тюменцев.
Ранее администрации Тюмени предложили назвать элемент улично-дорожной сети района № 19 «Плехановский» именем другого бойца СВО. Союз десантников выступил с инициативой назвать в честь погибшего на СВО Жумубая Раизова. Мужчина получил смертельное ранение при защите села в Херсонской области.
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