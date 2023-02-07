07 февраля 2023
06 февраля 2023

Тюменскую улицу назовут именем погибшего бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, улица карла либкнехта, первая женская гимназия
в Тюмени появится улица в честь погибшего на СВО бойца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени появится улица, названная в честь погибшего участника спецоперации на Украине Григория Турубарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Будет рассматриваться предложение о присвоении элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 „Плехановский“ имени Турубарова Григория Константиновича — участника специальной военной операции на Украине, получившего смертельное ранение в ходе боя с националистами, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, награжденного орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно)», — информирует пресс-служба мэрии.

Вопрос о наименовании улицы рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. На данный момент принимаются предложения от тюменцев.

Ранее администрации Тюмени предложили назвать элемент улично-дорожной сети района № 19 «Плехановский» именем другого бойца СВО. Союз десантников выступил с инициативой назвать в честь погибшего на СВО Жумубая Раизова. Мужчина получил смертельное ранение при защите села в Херсонской области.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюмени появится улица, названная в честь погибшего участника спецоперации на Украине Григория Турубарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Будет рассматриваться предложение о присвоении элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 „Плехановский“ имени Турубарова Григория Константиновича — участника специальной военной операции на Украине, получившего смертельное ранение в ходе боя с националистами, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, награжденного орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно)», — информирует пресс-служба мэрии. Вопрос о наименовании улицы рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. На данный момент принимаются предложения от тюменцев. Ранее администрации Тюмени предложили назвать элемент улично-дорожной сети района № 19 «Плехановский» именем другого бойца СВО. Союз десантников выступил с инициативой назвать в честь погибшего на СВО Жумубая Раизова. Мужчина получил смертельное ранение при защите села в Херсонской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...