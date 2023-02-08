08 февраля 2023

Тюменская область попала в топ регионов по качеству жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пешеходы, тюменский драматический театр, тбдт, театр тюмени
Лучше, чем тюменцам, живется лишь москвичам и петербуржцам Фото:

Тюменская область заняла первое место в УрФО по данным «Рейтинга качества жизни», который составило Агентство стратегических инициатив. В целом по стране регион стал третьим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Данные АСИ: Тюменская область в „Рейтинге качества жизни“ 2022 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В УрФО — первое место», — сообщает инфоцентр тюменского правительства.

В рамках рейтинга специалисты оценивали Тюменскую область по десяти направлениям. Это медицинское обслуживание, экология, госуслуги, соцзащита, образование, возможности для развития бизнеса и прочие. Как ранее писало URA.RU, по итогам 2021 года регион занимал более высокую строчку, обогнав Санкт-Петербург и став вторым среди субъектов России.

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Тюменская область заняла первое место в УрФО по данным «Рейтинга качества жизни», который составило Агентство стратегических инициатив. В целом по стране регион стал третьим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Данные АСИ: Тюменская область в „Рейтинге качества жизни“ 2022 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В УрФО — первое место», — сообщает инфоцентр тюменского правительства. В рамках рейтинга специалисты оценивали Тюменскую область по десяти направлениям. Это медицинское обслуживание, экология, госуслуги, соцзащита, образование, возможности для развития бизнеса и прочие. Как ранее писало URA.RU, по итогам 2021 года регион занимал более высокую строчку, обогнав Санкт-Петербург и став вторым среди субъектов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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