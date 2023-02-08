Тюменская область попала в топ регионов по качеству жизни

Тюменская область заняла первое место в УрФО по данным «Рейтинга качества жизни», который составило Агентство стратегических инициатив. В целом по стране регион стал третьим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Данные АСИ: Тюменская область в „Рейтинге качества жизни“ 2022 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В УрФО — первое место», — сообщает инфоцентр тюменского правительства.
В рамках рейтинга специалисты оценивали Тюменскую область по десяти направлениям. Это медицинское обслуживание, экология, госуслуги, соцзащита, образование, возможности для развития бизнеса и прочие. Как ранее писало URA.RU, по итогам 2021 года регион занимал более высокую строчку, обогнав Санкт-Петербург и став вторым среди субъектов России.
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