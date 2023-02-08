Первый частный детсад в Новом Уренгое получил образовательную лицензию

09 февраля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Образовательную лицензию Альбина Юлуева получила в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) после открытия частного детского сада «МиМишки» получила образовательную лицензию. Как сообщается на сайте окружного правительства, концепция сада не поменяется. «С получением лицензии концепцию сада не поменяли, также работаем с детьми раннего возраста, но теперь еще и реализуем образовательную программу, разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Также педагоги будут заниматься с ребятами по программе дополнительного образования, направленной на развитие всех компонентов речевой системы у детей раннего возраста», — приводит слова предпринимателя Альбины Юлуевой пресс-служба правительства. Детсад работает с 2015 года и принимает детей возрастом до трех лет. В конце 2022 года Юлуева выиграла грант в один миллион рублей. На эти средства планируют обновить оснащение учреждения. Теперь персоналу с профессиональной подготовкой по специальности «воспитатель» будет начисляться педагогический стаж. Заведение предполагает полный и неполный день пребывания. Ранее URA.RU рассказывало, что ряд социально-ориентированный проектов Ямала получит президентскую поддержку. Всего на проекты ямальцев выделено почти 26 миллионов рублей.

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) после открытия частного детского сада «МиМишки» получила образовательную лицензию. Как сообщается на сайте окружного правительства, концепция сада не поменяется. «С получением лицензии концепцию сада не поменяли, также работаем с детьми раннего возраста, но теперь еще и реализуем образовательную программу, разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Также педагоги будут заниматься с ребятами по программе дополнительного образования, направленной на развитие всех компонентов речевой системы у детей раннего возраста», — приводит слова предпринимателя Альбины Юлуевой пресс-служба правительства. Детсад работает с 2015 года и принимает детей возрастом до трех лет. В конце 2022 года Юлуева выиграла грант в один миллион рублей. На эти средства планируют обновить оснащение учреждения. Теперь персоналу с профессиональной подготовкой по специальности «воспитатель» будет начисляться педагогический стаж. Заведение предполагает полный и неполный день пребывания. Ранее URA.RU рассказывало, что ряд социально-ориентированный проектов Ямала получит президентскую поддержку. Всего на проекты ямальцев выделено почти 26 миллионов рублей.