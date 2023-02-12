В Тюмени дорога в школу стала опасна для детей-инвалидов

В Тюмени дети-инвалиды рискуют по пути в школу из-за неочищенной от наледи дороги

13 февраля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Тюменцы жалуются на нечищеную дорогу, по которой приходится ходить детям-инвалидам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дети-инвалиды, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата, обучающиеся в школе №68 в Тюмени, подвергаются опасности, так как дорожку к зданию не чистят от наледи и снега. Жалоба на действия администрации школы появилась в социальных сетях. «Школа №2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья — прим. URA.RU) учится на базе 68 школы. Там невозможно пройти, снег не убирают, он то тает, то замерзает. Дети все с ограничением по здоровью, в основном — опорно-двигательный аппарат», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор записи добавила, что обращалась по данному вопросу к работникам школы. Ей ответили, что очистку проводят только на дороге к центральному входу в учебное заведение. Однако дети-инвалиды заходят на занятия с другой стороны. В посте также указано, что занятия у ребят проходят на третьем этаже, несмотря на их физические ограничения. Получить оперативный комментарий у руководства школы не удалось: на звонки URA.RU в приемной не ответили. Направлен письменный запрос, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, дети из школы №2 вынуждены ходить на занятия в другие учебные заведения, так как здание их школы было определено под снос. После рокировок учеников начальных классов школ №60 и №68, куда определили детей-инвалидов, перевели на обучение во вторую смену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети-инвалиды, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата, обучающиеся в школе №68 в Тюмени, подвергаются опасности, так как дорожку к зданию не чистят от наледи и снега. Жалоба на действия администрации школы появилась в социальных сетях. «Школа №2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья — прим. URA.RU) учится на базе 68 школы. Там невозможно пройти, снег не убирают, он то тает, то замерзает. Дети все с ограничением по здоровью, в основном — опорно-двигательный аппарат», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор записи добавила, что обращалась по данному вопросу к работникам школы. Ей ответили, что очистку проводят только на дороге к центральному входу в учебное заведение. Однако дети-инвалиды заходят на занятия с другой стороны. В посте также указано, что занятия у ребят проходят на третьем этаже, несмотря на их физические ограничения. Получить оперативный комментарий у руководства школы не удалось: на звонки URA.RU в приемной не ответили. Направлен письменный запрос, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, дети из школы №2 вынуждены ходить на занятия в другие учебные заведения, так как здание их школы было определено под снос. После рокировок учеников начальных классов школ №60 и №68, куда определили детей-инвалидов, перевели на обучение во вторую смену.