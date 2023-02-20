В ЯНАО после тридцатиградусных морозов резко потеплеет

После морозов в ЯНАО придет потепление Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе после ночных тридцатиградусных морозов в некоторые районы придет потепление до -4 градусов. Также синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают об изморози и ветре до 13 м/с.

Днем 21 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от -18 до -23, местами до -13. В ночь на 22 февраля похолодает до -25 -30, а в дневные часы потеплеет до -11 -16, местами до -4. В этот же день возможен снег.

Осадки также обещают и 23 февраля. Температура воздуха днем от -3 до -8, ночью от -11 до -16, при натекании облачности до -6. Ветер будет дуть со скоростью 3-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в последней декаде февраля жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события, а 22 число станет самым красивым вечером 2023 года. Луна будет окружена Венерой и Юпитером, к тому же рядом окажется один из крупнейших астероидов Веста.