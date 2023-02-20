Жильцы домов возле центрального парка в Кургане остались без воды

Жители десятка многоэтажек в Кургане остались без воды из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в десяти домах возле центрального парка культуры и отдыха отключили холодную воду из-за аварии на сетях. Об этом ранним утром сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу ул. Криволапова, 12 без холодного водоснабжения остались несколько домов. Это многоэтажки по Карельцева, 119, 90, 90к1, 92. Два дома на данный момент без коммунального ресурса по ул. Больничная (№8 и №12)», — отмечается в telegram-канале компании «Водный Союз».

Также подачу холодной воды до устранения аварии пришлось перекрыть в четырех жилых домах по улице Криволапова. Конкретные сроки завершения ремонтных работ в ресурсоснабжающей организации не озвучили.

Накануне в Кургане из-за аварии на сетях водопровода затопило кипятком целый перекресток. Коммунальное ЧП произошло рядом со спорткомплексом «Зауралец».