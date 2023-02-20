Спортивную школу в Тюмени назовут именем героя СВО. Фото

21 февраля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В 2022 году Жумабай Раизов посмертно награжден званием Героя России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спортивную школу в Казанском районе Тюменской области назовут именем земляка, погибшего в ходе спецоперации. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «22 февраля спортшколе Казанского района будет присвоено имя героя РФ Раизова Жумабая Нурбаевича. Церемония установления мемориальной доски состоится в 11:00», — говорится в сообщении. Известно, что Раизов вырос в деревне Благодатное Казанского района. С 24 февраля находился в составе группировки российских войск на территории Украины. В сентябре 2022 года он был посмертно награжден званием Героя Российской Федерации. Мемориальную доску, посвященную Раизову, откроют в Казанском районе накануне Дня защитника Отечества. В этот же день состоится большой фестиваль спорта, посвященный памяти героя. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени именем Жумабая Раизова назвали одну из новых улиц. Она расположена в районе Плеханово. Жумабай Раизов посмертно награжден званием Героя России Фото информационного центра правительства Тюменской области

Спортивную школу в Казанском районе Тюменской области назовут именем земляка, погибшего в ходе спецоперации. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «22 февраля спортшколе Казанского района будет присвоено имя героя РФ Раизова Жумабая Нурбаевича. Церемония установления мемориальной доски состоится в 11:00», — говорится в сообщении. Известно, что Раизов вырос в деревне Благодатное Казанского района. С 24 февраля находился в составе группировки российских войск на территории Украины. В сентябре 2022 года он был посмертно награжден званием Героя Российской Федерации. Мемориальную доску, посвященную Раизову, откроют в Казанском районе накануне Дня защитника Отечества. В этот же день состоится большой фестиваль спорта, посвященный памяти героя. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени именем Жумабая Раизова назвали одну из новых улиц. Она расположена в районе Плеханово.