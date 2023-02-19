Тюменские улицы назвали в честь погибших героев СВО

Две тюменские улицы получили названия погибших на СВО земляков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени.
«В Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Распоряжение о присвоении улицам Тюмени имен участников специальной военной операции на Украине подписал глава города Руслан Кухарук. Новые улицы расположены в планировочном районе Плехановский», — сообщается в публикации пресс-службы.
Командир десантно-штурмовой роты Жумабай Раизов был смертельно ранен в ходе атаки противника в Херсонской области. Капитан подразделения специального назначения ВДВ Григорий Турубаров в ходе боев с противником также получил ранение, не совместимое с жизнью.
Ранее проект находился на рассмотрении комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. Тюменцы также могли внести свои предложения.
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