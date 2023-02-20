Тюменские силовики защитят секретные данные при помощи шума

УМВД по Тюменской области закупит генераторы «белого шума» для защиты гостайны

21 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Чтобы секретные данные не перехватили «жучки», возле компьютеров силовиков создадут постоянный «белый шум» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление МВД по Тюменской области приобретет генераторы электромагнитного шума, чтобы защититься от утечки секретных данных. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: средства активной защиты от утечки информации (генераторы электромагнитного шума) для нужд УМВД России по Тюменской области. Каждая единица товара должна иметь маркировку специальным защитным знаком ФСБ России», — говорится в документации к аукциону. Начальная цена закупки составляет 664 266 рублей. За эти деньги поставят исполнитель должен поставить 20 устройств. Генераторы используются для защиты информации, в том числе — содержащей государственную тайну. Они необходимы, когда секретные данные обрабатывают при помощи компьютеров. Устройства создают так называемый «белый шум» в электромагнитном поле, не позволяя «жучкам» и дешифраторам перехватывать сигналы. Ранее URA.RU писало и о других закупках, при помощи которых власти и силовики защищают себя от утечек. К примеру, в администрации Тюмени «жучки» и прослушку искали в технике иностранного производства, а также в лампочках и даже батарейках.

Управление МВД по Тюменской области приобретет генераторы электромагнитного шума, чтобы защититься от утечки секретных данных. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: средства активной защиты от утечки информации (генераторы электромагнитного шума) для нужд УМВД России по Тюменской области. Каждая единица товара должна иметь маркировку специальным защитным знаком ФСБ России», — говорится в документации к аукциону. Начальная цена закупки составляет 664 266 рублей. За эти деньги поставят исполнитель должен поставить 20 устройств. Генераторы используются для защиты информации, в том числе — содержащей государственную тайну. Они необходимы, когда секретные данные обрабатывают при помощи компьютеров. Устройства создают так называемый «белый шум» в электромагнитном поле, не позволяя «жучкам» и дешифраторам перехватывать сигналы. Ранее URA.RU писало и о других закупках, при помощи которых власти и силовики защищают себя от утечек. К примеру, в администрации Тюмени «жучки» и прослушку искали в технике иностранного производства, а также в лампочках и даже батарейках.