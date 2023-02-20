20 февраля 2023

Тюменские силовики защитят секретные данные при помощи шума

УМВД по Тюменской области закупит генераторы «белого шума» для защиты гостайны
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы секретные данные не перехватили «жучки», возле компьютеров силовиков создадут постоянный «белый шум» Фото:

Управление МВД по Тюменской области приобретет генераторы электромагнитного шума, чтобы защититься от утечки секретных данных. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки: средства активной защиты от утечки информации (генераторы электромагнитного шума) для нужд УМВД России по Тюменской области. Каждая единица товара должна иметь маркировку специальным защитным знаком ФСБ России», — говорится в документации к аукциону.

Начальная цена закупки составляет 664 266 рублей. За эти деньги поставят исполнитель должен поставить 20 устройств.

Генераторы используются для защиты информации, в том числе — содержащей государственную тайну. Они необходимы, когда секретные данные обрабатывают при помощи компьютеров. Устройства создают так называемый «белый шум» в электромагнитном поле, не позволяя «жучкам» и дешифраторам перехватывать сигналы.

Ранее URA.RU писало и о других закупках, при помощи которых власти и силовики защищают себя от утечек. К примеру, в администрации Тюмени «жучки» и прослушку искали в технике иностранного производства, а также в лампочках и даже батарейках.

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Управление МВД по Тюменской области приобретет генераторы электромагнитного шума, чтобы защититься от утечки секретных данных. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: средства активной защиты от утечки информации (генераторы электромагнитного шума) для нужд УМВД России по Тюменской области. Каждая единица товара должна иметь маркировку специальным защитным знаком ФСБ России», — говорится в документации к аукциону. Начальная цена закупки составляет 664 266 рублей. За эти деньги поставят исполнитель должен поставить 20 устройств. Генераторы используются для защиты информации, в том числе — содержащей государственную тайну. Они необходимы, когда секретные данные обрабатывают при помощи компьютеров. Устройства создают так называемый «белый шум» в электромагнитном поле, не позволяя «жучкам» и дешифраторам перехватывать сигналы. Ранее URA.RU писало и о других закупках, при помощи которых власти и силовики защищают себя от утечек. К примеру, в администрации Тюмени «жучки» и прослушку искали в технике иностранного производства, а также в лампочках и даже батарейках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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