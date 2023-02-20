Тюменские силовики защитят секретные данные при помощи шума

Управление МВД по Тюменской области приобретет генераторы электромагнитного шума, чтобы защититься от утечки секретных данных. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
«Объект закупки: средства активной защиты от утечки информации (генераторы электромагнитного шума) для нужд УМВД России по Тюменской области. Каждая единица товара должна иметь маркировку специальным защитным знаком ФСБ России», — говорится в документации к аукциону.
Начальная цена закупки составляет 664 266 рублей. За эти деньги поставят исполнитель должен поставить 20 устройств.
Генераторы используются для защиты информации, в том числе — содержащей государственную тайну. Они необходимы, когда секретные данные обрабатывают при помощи компьютеров. Устройства создают так называемый «белый шум» в электромагнитном поле, не позволяя «жучкам» и дешифраторам перехватывать сигналы.
Ранее URA.RU писало и о других закупках, при помощи которых власти и силовики защищают себя от утечек. К примеру, в администрации Тюмени «жучки» и прослушку искали в технике иностранного производства, а также в лампочках и даже батарейках.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.