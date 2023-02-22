От катания на сноуборде до сжигания чучела — как в Тюмени пройдут праздничные выходные

Афиша мероприятий в Тюмени на 23—26 февраля

Ярким завершением выходных станет сжигание чучела Масленицы Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В праздничные выходные в Тюмени ожидается разнообразная программа. От заезда на сноубордах, до сжигания чучела в последний день Масленицы. Все самые интересные события в Тюмени на эти дни — в афише URA.RU.

В День защитника Отечества, 23 февраля, тюменцы смогут принять участие в заезде на снегоходах на базе отдыха «Кулига парк». «Приглашаем всех владельцев снегоходной техники и их семьи принять участие в забеге на снегоходах „Снежное братство“. Вас ждет интересная живописная трасса по сосновому лесу, горячий обед и призы от спонсоров», — говорится в афише мероприятия. Для участников подадут горячий плов, жареного поросенка на вертеле и угостят глинтвейном. Стоимость участия — 1000 рублей.

24 февраля горожане всей семьей могут отправиться в Тюменский театр кукол. Здесь покажут патриотическую постановку — спектакль «Солдатская краюха». Представление предназначено для зрителей, старше 8 лет. Стоимость билетов от 300 рублей.

В субботу, 25 февраля, будет проходить ярмарка на пешеходной улице Дзержинского. Для жителей и гостей города организаторы обещают развлекательную программу, игры, мастер-классы и просветительские мероприятия. В этот день на «тюменском Арбате» будут работать уличные кафе и ярмарки.

Вечером на набережной в рамках состязания «Битва на Туре» пройдут соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Спортсмены будут показывать свое мастерство, прыгая с трамплина. Вход на мероприятие свободный.

26 февраля завершится масленичная неделя. Главный праздник пройдет в парке «Заречный». Гуляния начнутся с 12 часов дня. Здесь ожидаются выступления творческих коллективов, спортивные состязания, взятие снежного городка. В завершении праздника — сжигание чучела Масленицы. Вход свободный.