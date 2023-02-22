Тюменским школьникам приходится учиться в столовой из-за нехватки места. Фото

23 февраля 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

На тесные помещения пожаловались в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU Во втором корпусе тюменской школы №45 ученикам приходится заниматься в помещениях, не предназначенных для этого. Происходит это из-за того, что мест в классах не хватает. Об этом рассказывает автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Дети учатся в старом здании, в которое не вмещаются! 2 класса учатся в старом здании столовой. Переодеваются на физкультуру тоже в классах, так как раздевалки для мальчиков нет! Переодеваются в классах, в старом здании столовой, в которых последние парты вплотную к батареям и один проход между партами посередине, по бокам прохода нет! 30 человек в классе, т.е по логике детям нужно залезть на стул и на нем переодеться, так как на полу просто нет места», — возмутился автор поста в группе «ЧС Тюмень в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что к руководству и педагогическому составу не имеет претензий, однако само здание школы нуждается в обновлении. URA.RU направило письменный запрос в адрес руководства школы и департамент образования и науки Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало о том, что в социальных сетях появилась жалоба на тюменскую администрацию школы №68. Обучающиеся дети-инвалиды, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата подвергаются опасности, так как дорожку к зданию не чистят от наледи и снега. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во втором корпусе тюменской школы №45 ученикам приходится заниматься в помещениях, не предназначенных для этого. Происходит это из-за того, что мест в классах не хватает. Об этом рассказывает автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Дети учатся в старом здании, в которое не вмещаются! 2 класса учатся в старом здании столовой. Переодеваются на физкультуру тоже в классах, так как раздевалки для мальчиков нет! Переодеваются в классах, в старом здании столовой, в которых последние парты вплотную к батареям и один проход между партами посередине, по бокам прохода нет! 30 человек в классе, т.е по логике детям нужно залезть на стул и на нем переодеться, так как на полу просто нет места», — возмутился автор поста в группе «ЧС Тюмень в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что к руководству и педагогическому составу не имеет претензий, однако само здание школы нуждается в обновлении. URA.RU направило письменный запрос в адрес руководства школы и департамент образования и науки Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало о том, что в социальных сетях появилась жалоба на тюменскую администрацию школы №68. Обучающиеся дети-инвалиды, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата подвергаются опасности, так как дорожку к зданию не чистят от наледи и снега.