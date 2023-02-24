24 февраля 2023
23 февраля 2023

Курганцев просят держаться подальше от моста через Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост ЖБИ. Курган, пешеходы, запрещающий знак, мост жби
Одну сторону моста закрыли для пешеходов Фото:

В Кургане строители приступили к ремонту Бурово-Петровского моста через Тобол. Проход по одной из сторон закрыли для пешеходов, но люди, несмотря на знаки, продолжают ходить там, что может быть опасно, сообщают в мэрии. Подрядчик также обращает внимание на детей, которые катаются с горки рядом со стройкой, и призывает их держаться подальше.

«Рядом со стройплощадкой дети с дамбы катаются с горки. Родителям нужно понимать, что это опасно. У нас здесь будут работать подъемные и отбойные механизмы, поэтому в целях безопасности нужно держаться подальше от стройплощадки, а для перехода через реку выбирать движение по левой стороне моста», — цитирует заместителя директора подрядной организации ООО «Гарант» Николая Линдта страница мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Капитальный ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате рабочие должны привести в надлежащее состояние изношенные конструкции.

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В Кургане строители приступили к ремонту Бурово-Петровского моста через Тобол. Проход по одной из сторон закрыли для пешеходов, но люди, несмотря на знаки, продолжают ходить там, что может быть опасно, сообщают в мэрии. Подрядчик также обращает внимание на детей, которые катаются с горки рядом со стройкой, и призывает их держаться подальше. «Рядом со стройплощадкой дети с дамбы катаются с горки. Родителям нужно понимать, что это опасно. У нас здесь будут работать подъемные и отбойные механизмы, поэтому в целях безопасности нужно держаться подальше от стройплощадки, а для перехода через реку выбирать движение по левой стороне моста», — цитирует заместителя директора подрядной организации ООО «Гарант» Николая Линдта страница мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Капитальный ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате рабочие должны привести в надлежащее состояние изношенные конструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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