Курганцев просят держаться подальше от моста через Тобол

Одну сторону моста закрыли для пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане строители приступили к ремонту Бурово-Петровского моста через Тобол. Проход по одной из сторон закрыли для пешеходов, но люди, несмотря на знаки, продолжают ходить там, что может быть опасно, сообщают в мэрии. Подрядчик также обращает внимание на детей, которые катаются с горки рядом со стройкой, и призывает их держаться подальше.

«Рядом со стройплощадкой дети с дамбы катаются с горки. Родителям нужно понимать, что это опасно. У нас здесь будут работать подъемные и отбойные механизмы, поэтому в целях безопасности нужно держаться подальше от стройплощадки, а для перехода через реку выбирать движение по левой стороне моста», — цитирует заместителя директора подрядной организации ООО «Гарант» Николая Линдта страница мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Капитальный ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате рабочие должны привести в надлежащее состояние изношенные конструкции.