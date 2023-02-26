Тюменская область упала в рейтинге регионов по борьбе с безработицей

27 февраля 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Ранее Тюменская область занимала лидирующие позиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская область упала на 21 пункт в новом рейтинге регионов РФ по уровню безработицы. В 2021 году она находилась на 20 месте, тогда как в 2022 заняла лишь 41 место. Результаты исследования по данным Росстата представили в РИА Новости. «Тюменская область по результатам анализа за 4 квартал 2022 года — 41 место. За аналогичный период в 2021 году регион занял 20 место», — стало известно из рейтингов. В прошлом году уровень безработицы составил 3,4%, когда в 2021 он составил 3,6%. Его количество выяснили сопоставив количество безработных и численность рабочей силы в возрасте от 15 лет. При этом в прошлом году Тюменская область снизила уровень безработицы всего лишь на 0,2 процента по отношению к аналогичному периоду за 2021 год, тогда как ранее получилось на 1,3%. Среднее время поиска работы увеличилось с 6,9 до 7,7 месяцев.

Тюменская область упала на 21 пункт в новом рейтинге регионов РФ по уровню безработицы. В 2021 году она находилась на 20 месте, тогда как в 2022 заняла лишь 41 место. Результаты исследования по данным Росстата представили в РИА Новости. «Тюменская область по результатам анализа за 4 квартал 2022 года — 41 место. За аналогичный период в 2021 году регион занял 20 место», — стало известно из рейтингов. В прошлом году уровень безработицы составил 3,4%, когда в 2021 он составил 3,6%. Его количество выяснили сопоставив количество безработных и численность рабочей силы в возрасте от 15 лет. При этом в прошлом году Тюменская область снизила уровень безработицы всего лишь на 0,2 процента по отношению к аналогичному периоду за 2021 год, тогда как ранее получилось на 1,3%. Среднее время поиска работы увеличилось с 6,9 до 7,7 месяцев.