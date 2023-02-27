Курганский дольщик отсудил более 600 тысяч рублей у застройщика из Москвы

Московский застройщик «СЗ «Староселье» заплатит дольщикам из Кургана более 600 тысяч рублей за сорванный срок передачи квартиры и выявленные строительные дефекты. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда.
«Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ в пользу истца неустойку в размере 400 000 рублей. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 207 500 рублей, в счет компенсации морального вреда — 15 000 рублей“, — указано в решении суда. Изначально дольщик требовал с компании „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ более 1,4 млн рублей. Суд данное требование удовлетворил частично.
Согласно договору, застройщик должен был сдать объект дольщикам не позднее первого августа 2021 года, однако в положенный срок истец и его супруга двухкомнатную квартиру площадью более 47 квадратных метров не получили. После этого строительная компания дважды продлевала сроки сдачи. Последний раз это было связано с тем, что застройщику было необходимо устранить недостатки строительства.
Раннее URA.RU писало, что курганский дольщик отсудила полумиллиона рублей у застройщика из Москвы. Суд обязал взыскать со строительной компании 571 тысячу рублей за дефекты, которые были обнаружены при сдаче квартиры.
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