Курганский дольщик отсудил более 600 тысяч рублей у застройщика из Москвы

28 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дольщик отсудил у строительной компании из Москвы более 600 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский застройщик «СЗ «Староселье» заплатит дольщикам из Кургана более 600 тысяч рублей за сорванный срок передачи квартиры и выявленные строительные дефекты. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда. «Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ в пользу истца неустойку в размере 400 000 рублей. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 207 500 рублей, в счет компенсации морального вреда — 15 000 рублей“, — указано в решении суда. Изначально дольщик требовал с компании „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ более 1,4 млн рублей. Суд данное требование удовлетворил частично. Согласно договору, застройщик должен был сдать объект дольщикам не позднее первого августа 2021 года, однако в положенный срок истец и его супруга двухкомнатную квартиру площадью более 47 квадратных метров не получили. После этого строительная компания дважды продлевала сроки сдачи. Последний раз это было связано с тем, что застройщику было необходимо устранить недостатки строительства. Раннее URA.RU писало, что курганский дольщик отсудила полумиллиона рублей у застройщика из Москвы. Суд обязал взыскать со строительной компании 571 тысячу рублей за дефекты, которые были обнаружены при сдаче квартиры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский застройщик «СЗ «Староселье» заплатит дольщикам из Кургана более 600 тысяч рублей за сорванный срок передачи квартиры и выявленные строительные дефекты. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда. «Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ в пользу истца неустойку в размере 400 000 рублей. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 207 500 рублей, в счет компенсации морального вреда — 15 000 рублей“, — указано в решении суда. Изначально дольщик требовал с компании „Специализированный застройщик ‚Староселье‘ более 1,4 млн рублей. Суд данное требование удовлетворил частично. Согласно договору, застройщик должен был сдать объект дольщикам не позднее первого августа 2021 года, однако в положенный срок истец и его супруга двухкомнатную квартиру площадью более 47 квадратных метров не получили. После этого строительная компания дважды продлевала сроки сдачи. Последний раз это было связано с тем, что застройщику было необходимо устранить недостатки строительства. Раннее URA.RU писало, что курганский дольщик отсудила полумиллиона рублей у застройщика из Москвы. Суд обязал взыскать со строительной компании 571 тысячу рублей за дефекты, которые были обнаружены при сдаче квартиры.