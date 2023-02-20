Курганский дольщик отсудил у московского застройщика более полумиллиона рублей

Дольщик отсудил более 571 тысячи рублей из-за строительных дефектов в квартире Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганский дольщик Наталья Щур отсудила у строительной компании ООО «Специализированный застройщик «ТИРОН» из Москвы более 571 тысячи рублей за дефекты, обнаруженные при сдаче квартиры. Информация об этом размещена на сайте горсуда.

«Взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚ТИРОН‘“ в пользу Щур Н. В. в счет устранения строительных недостатков денежные средства в размере 344 992,63 рубля, неустойку в размере 50 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 10 000 рублей, штраф в размере 130 000 рублей», — говорится в решении суда. Также строительную компании обязали оплатить истцу расходы на досудебную экспертизу в размере 13 365 рублей, расходы на услуги представителя и транспорт на сумму более 22,5 тысяч рублей.

Кроме того, московского застройщика обязали выплатить неустойку в размере 1% за каждый день от суммы задолженности до фактического исполнения обязательств. При этом компании была предоставлена отсрочка по оплате штрафа и неустойки до конца июня 2023 года.

Гражданка Щур и ООО «Специализированный застройщик «ТИРОН» заключили договор участия в долевом строительстве в июне 2019 года. Цена за квартиру площадью 42,30 квадратных метра составила более 5,5 млн рублей. Через два года при передачи квартиры истцом было установлено, что жилье имеет строительные дефекты, после чего была проведена экспертиза. Стоимость устранения недостатков была оценена на сумму более 645 тысяч рублей. Городской суд удовлетворил иск частично.