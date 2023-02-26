Инвестор туристического мегапроекта построит дорогу к курорту ЯНАО

27 февраля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Проектная протяженность дороги — 19,33 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инвестор горнолыжного курорта Рай-Из в ЯНАО построит дорогу протяжностью более 19 км. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании АО «Газпромбанк», предварительно стоимость трассы составит 11 миллиардов рублей. «Проект запланирован в целях комплексного развития туристического кластера на Ямале и является логическим продолжением инвестиционной инициативы по созданию и эксплуатации горнолыжного комплекса ТРК „Рай-Из“ в ЯНАО. Проектная протяженность дороги — 19,33 км. Общая стоимость капзатрат предварительно оценивается в 11 млрд рублей, срок строительства дороги может составить 2,5 года, общий срок концессии — 13 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что участие компании в строительстве туристического объекта обеспечит процесс необходимыми ресурсами и экспертизой. Такое сотрудничество также поможет реализовать проект в установленные сроки. Ранее сообщалось, что туристический мегапроект на Ямале приобрел инвесторов. Помимо объединения АО «Газпромбанк» помогать строительству будут сеть отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП». Планируется, что курорт начнет работать к 2026 году.



Инвестор горнолыжного курорта Рай-Из в ЯНАО построит дорогу протяжностью более 19 км. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании АО «Газпромбанк», предварительно стоимость трассы составит 11 миллиардов рублей. «Проект запланирован в целях комплексного развития туристического кластера на Ямале и является логическим продолжением инвестиционной инициативы по созданию и эксплуатации горнолыжного комплекса ТРК „Рай-Из“ в ЯНАО. Проектная протяженность дороги — 19,33 км. Общая стоимость капзатрат предварительно оценивается в 11 млрд рублей, срок строительства дороги может составить 2,5 года, общий срок концессии — 13 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что участие компании в строительстве туристического объекта обеспечит процесс необходимыми ресурсами и экспертизой. Такое сотрудничество также поможет реализовать проект в установленные сроки. Ранее сообщалось, что туристический мегапроект на Ямале приобрел инвесторов. Помимо объединения АО «Газпромбанк» помогать строительству будут сеть отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП». Планируется, что курорт начнет работать к 2026 году.