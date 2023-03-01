В феврале жители ЯНАО предпочли смотреть в кинотеатрах региона отечественные фильмы «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения». Данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
«Фильм „Чебурашка“, сборы — 2,9 млн рублей, 8,5 тысяч зрителей. „Праведник“, сборы — 1,7 млн рублей, пять тысяч зрителей. „Свободные отношения“ — 574 тысячи рублей, 1,3 тысячи зрителей», — указано на сайте ЕАИС.
Киноленты «Чебурашка» и «Праведник» за один сеанс собирают более пяти тысяч рублей. В среднем их посещают 17 и 15 человек соответственно.
Ранее сообщалось, что жителей Ноябрьска возмутило, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Эмоциями они поделились в соцсетях.
Сайт единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах
В феврале жители ЯНАО предпочли смотреть в кинотеатрах региона отечественные фильмы «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения». Данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Фильм „Чебурашка“, сборы — 2,9 млн рублей, 8,5 тысяч зрителей. „Праведник“, сборы — 1,7 млн рублей, пять тысяч зрителей. „Свободные отношения“ — 574 тысячи рублей, 1,3 тысячи зрителей», — указано на сайте ЕАИС. Киноленты «Чебурашка» и «Праведник» за один сеанс собирают более пяти тысяч рублей. В среднем их посещают 17 и 15 человек соответственно. Ранее сообщалось, что жителей Ноябрьска возмутило, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Эмоциями они поделились в соцсетях.