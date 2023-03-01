01 марта 2023
28 февраля 2023

Названы самые популярные фильмы у жителей ЯНАО. Скрин

В феврале жители ЯНАО предпочли смотреть фильмы «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
«Чебурашка» и «Праведник» за один киносеанс собирают более пяти тысяч рублей (фото из архива) Фото:

В феврале жители ЯНАО предпочли смотреть в кинотеатрах региона отечественные фильмы «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения». Данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Фильм „Чебурашка“, сборы — 2,9 млн рублей, 8,5 тысяч зрителей. „Праведник“, сборы — 1,7 млн рублей, пять тысяч зрителей. „Свободные отношения“ — 574 тысячи рублей, 1,3 тысячи зрителей», — указано на сайте ЕАИС.

Киноленты «Чебурашка» и «Праведник» за один сеанс собирают более пяти тысяч рублей. В среднем их посещают 17 и 15 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что жителей Ноябрьска возмутило, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Эмоциями они поделились в соцсетях.

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В феврале жители ЯНАО предпочли смотреть в кинотеатрах региона отечественные фильмы «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения». Данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Фильм „Чебурашка“, сборы — 2,9 млн рублей, 8,5 тысяч зрителей. „Праведник“, сборы — 1,7 млн рублей, пять тысяч зрителей. „Свободные отношения“ — 574 тысячи рублей, 1,3 тысячи зрителей», — указано на сайте ЕАИС. Киноленты «Чебурашка» и «Праведник» за один сеанс собирают более пяти тысяч рублей. В среднем их посещают 17 и 15 человек соответственно. Ранее сообщалось, что жителей Ноябрьска возмутило, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Эмоциями они поделились в соцсетях.
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