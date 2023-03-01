Зеки построят детскую площадку для «курганской Рублевки»

Зеки из ИК-6 займутся строительством спортивных площадок в курганских селах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская ИК-6 изготовит оборудование для спортивных площадок в селах Кетовского муниципального округа (так называется курганская «Рублевка»). Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ФСИН России.

«В ходе рабочего совещания стороны договорились о совместной работе по благоустройству населенных пунктов Кетовского округа. В ИК-6 изготовят четыре спортивных площадки, которые будут установлены в селах Колташово, Большое Чаусово, Лесниково, Иковка», — указано в сообщении ведомства.

По информации с сайта УФСИН, ИК-6, которая находится на Иковка, также займется благоустройством пляжа в селе Кетово. Совещание посетил глава Кетовского округа Олег Язовских, во время которого он осмотрел производство на территории исправительной колонии. Учреждение заключило госконтракты с комитетом организации ЖКХ округа на сумму больше 13 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-6 прошли обыски после ареста местного авторитета. Сотрудники колонии пытались найти связь между ним и осужденными.