В курганской колонии прошли обыски после ареста авторитета

В курганской ИК-6 провели обыски личных вещей зеков по указанию УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской исправительной колонии №6 прошли обыски после того, как был арестован курганец Евгений Петров, которого обвиняют в занятии высшего положения в криминальном сообществе региона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на допросе одного из сотрудников колонии в Курганском областном суде.

«Нам поступили поручения провести оперативно-розыскные мероприятия, целью которых было найти связь Евгения Петрова и осужденных», — рассказал сотрудник отдела по оперативной работе ИК-6. Задание поступило из курганского УФСИН от одного из замначальников управления.

Как сообщил сотрудник колонии, в ноябре 2021 года в бараке №7 удалось в личных вещах найти бумагу с упоминанием о положенце Петренке, поступившем в курганское СИЗО-1. Данное сообщение тюремщик назвал «прогоном» и рассказал, что оно было оформлено в соответствующем для осужденных стиле. Имя положенца было подчеркнуто двумя чертами, как это делается с занимающими криминальный статус гражданами. Других подтверждений обнаружено не было. Сотрудники ИК-6 связали данный «прогон» с заданием по Петрову и отправили записку в УФСИН по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии нашли крупную партию наркотиков. Сотрудники ИК-2 задержали трех человек в запретной зоне у колонии, а позже нашли сверток с наркотиком, переброшенный через забор.